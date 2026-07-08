Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran đã chấm dứt, kết thúc đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tuyên bố mới về Iran tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 8.7 ảnh: reuters

Tại hội nghị các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Trump nhận được câu hỏi liệu bản ghi nhớ với Iran đã kết thúc.

Reuters dẫn câu trả lời của ông Trump rằng: "Đó là câu hỏi vô cùng thú vị. Theo tôi, tôi cho rằng nó đã chấm dứt. Tôi không muốn thương thuyết với họ nữa".

"Họ là những kẻ cặn bã. Họ là những kẻ bệnh hoạn. Họ được lãnh đạo bởi những kẻ bệnh hoạn", ông Trump tiếp tục chỉ trích.

"Theo như tôi được biết, đàm phán với họ chỉ tốn thời gian", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng xác nhận quân đội Mỹ đã giáng đòn tấn công mạnh mẽ nhằm vào Iran tối qua.

Trước khi ông Trump phát biểu tại hội nghị NATO, Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin 2 căn cứ quân sự của nước này tại tỉnh miền Bushehr đã trúng đòn không kích của Mỹ.

Theo phó tỉnh trưởng tỉnh Bushehr phụ trách an ninh, một căn cứ quân sự ở huyện Dashti và một căn cứ khác gần thị trấn Choghadak, bị tấn công vào rạng sáng 8.7 (giờ địa phương). Hiện Iran chưa công bố thông tin thương vong cũng như thiệt hại tại đây.

Bộ Ngoại giao Iran đã mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công trên của lực lượng Mỹ, gọi đây là hành vi xâm lược và vi phạm nghiêm trọng bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã không kích hơn 80 mục tiêu trong đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đáp trả bằng cách dùng tên lửa và máy bay không người lái tấn công 85 mục tiêu tại các "cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ", theo Al Jazeera.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đã khuyến cáo các hãng hàng không ngừng khai thác các chuyến bay trong không phận Iran và Iraq cho đến ngày 31.8.

Trung Quốc có thể hạn chế nước ngoài truy cập các mô hình AI tiên tiến?



