Nghi ngại Mỹ - Iran

Bài đăng của ông Araqchi đề cập thỏa thuận tạm thời được Washington và Tehran ký kết hồi tháng trước, theo đó kêu gọi hai bên kiềm chế và không đưa ra những lời đe dọa hoặc sử dụng vũ lực nhằm vào nhau. Phát biểu trên được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lên tiếng cảnh báo về khả năng sử dụng biện pháp quân sự để đối phó Iran, theo Reuters.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục hôm 6.7, chủ nhân Nhà Trắng đưa ra hàng loạt tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân của Iran. Ông cho hay Washington đã giành được một số nhượng bộ từ Tehran, khẳng định Iran không thể có vũ khí hạt nhân và Mỹ sẽ tiến hành thu hồi vật liệu làm giàu hạt nhân của nước này. Tổng thống Trump cũng nói không có ý định thay đổi chế độ ở Tehran, dù việc đó đang diễn ra. Và mục tiêu duy nhất đằng sau quyết định phát động chiến dịch quân sự ở Iran là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mỹ tố Iran bắn tên lửa vào tàu hàng, ông Trump dọa nối lại hành động quân sự

Trong khi đó, trang Axios dẫn lời 2 quan chức Mỹ không nêu tên tiết lộ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng ít nhất 2 tên lửa vào các tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz trong đêm 6.7 (giờ địa phương). Trong một báo cáo khác, cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) rạng sáng qua xác nhận một tàu dầu đã bị bắn trúng mạn trái trong lúc di chuyển theo hướng nam cách Limah (Oman) khoảng 15 km về hướng đông.

Sau các thông tin trên, Al Jazeera dẫn lời nghị sĩ Alaeddin Boroujerdi, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, cảnh báo bất kỳ hành động nào không phối hợp với Iran tại eo biển sẽ gặp thất bại.