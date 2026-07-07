Rộ tin Iran tấn công tàu ở eo biển Hormuz, ông Trump dọa 'hoàn tất công việc'

Tàu thuyền gần eo biển Homuz nhìn từ bán đảo Musandam của Oman ẢNH: REUTERS

Trang Axios ngày 7.7 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho hay quân đội Iran phóng ít nhất 2 tên lửa vào các tàu hàng di chuyển qua eo biển Hormuz.

Cuộc tấn công diễn ra vào tối 6.7, sau khi thỏa thuận kéo dài một tuần giữa Mỹ và Iran về việc tạm dừng tấn công tại eo biển này hết hạn.

Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết họ nhận được báo cáo từ một tàu chở dầu đang di chuyển về phía nam gần bờ biển Oman ở eo biển Hormuz bị trúng một vật thể gây hỏa hoạn. Sự việc xảy ra khi con tàu đang di chuyển về hướng nam, cách làng Limah (Oman) khoảng 15 km về phía đông.

Theo một quan chức Mỹ, một tàu thương mại khác đã bị trúng tên lửa của Iran. Cả hai tàu đều bị hư hại đáng kể, nhưng không có thương vong, quan chức Mỹ cho biết.

Một trong hai tàu bị tấn công dường như là Al Rekayyat, tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng thuộc sở hữu và quản lý của Nakilat, công ty vận tải biển thuộc ngành công nghiệp khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar.

Tàu này bị trúng đạn vào mạn trái, phía trên phòng máy và đang ở cửa eo biển Hormuz thuộc vịnh Oman.

Iran chưa đưa ra phản hồi liên quan thông tin mới nhất trên. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng chưa bình luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6.7 tuyên bố Mỹ hoặc sẽ đạt được thỏa thuận với Iran hoặc sẽ "hoàn thành công việc", đồng thời nhắc lại lời đe dọa hành động quân sự khi Tehran thể hiện thái độ thách thức sau lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Giới quan sát cho rằng việc khôi phục các cuộc tấn công khiến bản ghi nhớ được ký kết chưa đầy 3 tuần trước có nguy cơ đổ vỡ và Mỹ có thể sẽ trả đũa bằng cách tấn công các mục tiêu của Iran.

"Chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc là chúng ta sẽ hoàn thành công việc. Được thôi. Hoàn thành công việc sẽ không khó. Tôi thà đạt được thỏa thuận hơn, vì tôi không muốn ảnh hưởng đến 91 triệu người", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

"Chúng ta có thể phá sập cầu của họ trong một giờ, chúng ta có thể cắt đứt nguồn cung năng lượng của họ... Hiện họ không có tiền. Chúng ta chưa hề cho họ tiền", ông nói thêm.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Mohammad Baqer Zolqadr gọi lời đe dọa của ông Trump là "ảo tưởng".

"Người Iran không quen với ngôn ngữ đe dọa. Vì vậy, hãy nói chuyện với người dân Iran một cách tôn trọng, nếu không chúng tôi sẽ đáp trả bằng một ngôn ngữ khác", ông Zolqadr phát biểu.