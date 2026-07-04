Iran gửi thông điệp đến Mỹ từ lễ tang ông Ali Khamenei

Sự kiện dự kiến thu hút từ 15 - 20 triệu người tham dự. Việc chính quyền Tehran tổ chức lễ tang trùng với dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ (ngày 4.7) được giới quan sát đánh giá là thông điệp biểu tượng gửi đến Washington, theo CNN. Ông Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đợt không kích phủ đầu của quân đội Mỹ và Israel vào cuối tháng 2.

Các tín đồ đến viếng cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tại thủ đô Tehran ngày 3.7 Ảnh: Reuters

Lễ tang cũng ghi nhận việc tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi lần đầu xuất hiện trước công chúng. Đại diện từ khoảng 30 quốc gia đã xác nhận đến dự lễ viếng. Công tác an ninh được thắt chặt tại những nơi diễn ra sự kiện chính của lễ tang, gồm thủ đô Tehran, TP.Qom và TP.Mashhad. Sau các nghi thức tại Tehran, linh cữu ông Ali Khamenei sẽ được rước qua các thành phố thánh địa ở nước láng giềng Iraq, trước khi an táng tại quê hương Mashhad (đông bắc Iran) vào ngày 9.7.

Đài Al Jazeera hôm qua dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Tehran sẽ đáp trả nếu Washington và Tel Aviv không tuân thủ các cam kết ngừng bắn. "Lời kêu gọi báo thù của đất nước phải vang vọng khắp thế giới", ông Ghalibaf nói. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump mới đây trả lời Đài CNBC rằng đàm phán với Iran đang có tiến triển và ông khẳng định Tehran gần như đã đồng ý với các yêu cầu trọng tâm của Washington.