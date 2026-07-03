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Mỹ lo Israel muốn ám sát các nhà đàm phán Iran
Video Thế giới

Mỹ lo Israel muốn ám sát các nhà đàm phán Iran

La Vi - Khánh An
Các quan chức Mỹ lo ngại nguy cơ Israel ám sát Ngoại trưởng Abbas Araghchi hoặc Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf của Iran sẽ làm đổ vỡ các cuộc đàm phán hòa bình.


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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 1.7 cảnh báo Tehran sẽ 'dạy cho Israel một bài học' nếu Mỹ không thực hiện cam kết kiềm chế Israel theo bản ghi nhớ 14 điểm Mỹ - Iran mới được ký gần đây. Tuyên bố được Ngoại trưởng Iran đưa ra nhằm đáp trả phát biểu của ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, rằng lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bị "đánh dấu để trừ khử".

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