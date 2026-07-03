Mỹ lo Israel muốn ám sát các nhà đàm phán Iran

Tin liên quan Iran cảnh báo sẽ 'dạy dỗ Israel' Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 1.7 cảnh báo Tehran sẽ 'dạy cho Israel một bài học' nếu Mỹ không thực hiện cam kết kiềm chế Israel theo bản ghi nhớ 14 điểm Mỹ - Iran mới được ký gần đây. Tuyên bố được Ngoại trưởng Iran đưa ra nhằm đáp trả phát biểu của ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, rằng lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bị "đánh dấu để trừ khử". Bộ trưởng Mỹ 'nhảy điệu mừng' khi Iran bị loại khỏi World Cup Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề israel Iran Mỹ Ám sát đàm phán
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