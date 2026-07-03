Mỹ lo Israel muốn ám sát các nhà đàm phán Iran

Các quan chức Mỹ lo ngại nguy cơ Israel ám sát Ngoại trưởng Abbas Araghchi hoặc Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf của Iran sẽ làm đổ vỡ các cuộc đàm phán hòa bình.