Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển

Theo thông cáo, các bên nhất trí tiếp tục thảo luận trong thời gian tới. Cuộc họp tiếp theo sẽ được ấn định sau lễ tang cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, dự kiến diễn ra ngày 9.7, theo AFP.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz nhìn từ Oman ngày 1.7 ẢNH: REUTERS

Bình luận về đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1.7 nói tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra tốt. "Chúng tôi đã tấn công họ rất mạnh, nhưng chúng tôi vẫn đang hòa thuận với nhau", ông Trump nói.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết vòng thảo luận gián tiếp đã đạt thỏa thuận thiết lập một kênh liên lạc trước ngày 3.7 để tiếp nhận, ghi nhận và báo cáo các cáo buộc vi phạm bản ghi nhớ.

Tuy nhiên, ông Gharibabadi cũng bác bỏ cuộc đối thoại an ninh về eo biển Hormuz do Mỹ dẫn đầu tại Bahrain ngày 2.7, với sự tham gia của giới chức quân sự từ 12 nước. Ông nhấn mạnh trật tự an ninh vùng Vịnh không thể đặt dưới "sự bảo trợ quân sự của Mỹ".

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 2.7 phủ nhận việc cho phép thanh sát viên LHQ tiếp cận các cơ sở hạt nhân Iran bị Mỹ không kích.