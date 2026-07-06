Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc phóng thử tên lửa chiến lược, các nước lên tiếng

Ngày 6.7, Hải quân Trung Quốc thông báo một tàu ngầm hạt nhân chiến lược của lực lượng này đã phóng thành công tên lửa chiến lược mang đầu đạn trơ hướng về vùng biển tại Thái Bình Dương ngay khi bước qua ngày 6.7, theo Tân Hoa xã. Quả tên lửa rơi chính xác xuống vùng biển đã định.

Tàu ngầm Trung Quốc phóng tên lửa trong cuộc tập trận chung với Nga năm 2005 ẢNH: REUTERS

Theo Hải quân Trung Quốc, đây là cuộc huấn luyện định kỳ thường niên và vụ phóng đã được thông báo trước cho các nước liên quan. "Vụ phóng thử tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế, không nhắm trực tiếp vào quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào", phía Trung Quốc tuyên bố.

Chính phủ New Zealand cho biết đã được thông báo chỉ vài giờ trước vụ phóng và lưu ý rằng quả tên lửa được phóng đến vùng phi hạt nhân Nam Thái Bình Dương.

Vùng này được thiết lập theo Hiệp ước Rarotonga (thủ đô Quần đảo Cook) năm 1986 có sự tham gia của nhiều đảo quốc Thái Bình Dương. Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân tại khu vực. Theo AP, Trung Quốc vào năm 1987 phê chuẩn các nghị định thư cam kết không thử vũ khí hạt nhân trong vùng này và không đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các nước ký hiệp ước có lãnh thổ nằm trong khu vực.

"Có vẻ như bất chấp sự lo ngại lâu dài của chúng tôi về loại hoạt động này, Trung Quốc vẫn thực hiện vụ thử nghiệm chỉ vài giờ thông báo cho chúng tôi", Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters trả lời AP.

Vụ phóng tên lửa diễn ra cùng ngày Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ chung. Trả lời phỏng vấn tại Fiji cùng ngày về vụ phóng tên lửa, Ngoại trưởng Úc Penny Wong chỉ trích: "Úc đã làm rõ với Trung Quốc rằng chúng tôi xem hành động này như là việc gây bất ổn khu vực". Bà Wong cho biết Bắc Kinh cũng đã thông tin trước cho Canberra về kế hoạch phóng thử.

Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản cho biết đã được Trung Quốc thông báo trước nhưng kêu gọi nước này cân nhắc lại kế hoạch phóng tên lửa. "Chúng tôi đã bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về việc gia tăng hoạt động của quân đội Trung Quốc", Tokyo tuyên bố. Tuần duyên Nhật Bản đã được thông báo về khả năng mảnh vỡ rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Tuy nhiên, hãng tin Kyodo News dẫn nguồn chính phủ cho hay quả tên lửa rơi bên ngoài EEZ Nhật Bản.

Vụ phóng thử diễn ra cùng ngày Trung Quốc và Nga bắt đầu tập trận chung trên vùng biển ngoài khơi thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Lần gần nhất Trung Quốc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa là vào năm 2024, một vụ phóng hiếm hoi cho thấy năng lực quân sự ngày càng tăng của nước này. Theo các nhà phân tích vào thời điểm đó, dường như đó là một trong những tên lửa Đông Phong 31 tiên tiến của Trung Quốc, một loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn nhiệt hạch.