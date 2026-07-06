Úc ký hiệp ước phòng thủ chung với Fiji

Ngày 6.7, trong chuyến thăm thủ đô Suva của Fiji, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng nước chủ nhà Sitiveni Rabuka đã ký Hiệp ước Đại dương Hòa bình. Theo Đài ABC (Úc), đây là hiệp ước phòng thủ chung, theo đó hai nước cam kết hỗ trợ nhau khi cần thiết nhất.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka chụp ảnh chung sau khi ký hiệp ước phòng thủ chung tại Suva ngày 6.7 ẢNH: REUTERS

Cụ thể, nếu có diễn biến an ninh đe dọa chủ quyền, hòa bình hoặc ổn định của một bên, hai bên sẽ tham vấn và xem xét các biện pháp cần thực hiện.

Bên cạnh đó, mỗi bên công nhận rằng một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bên kia trong khu vực Thái Bình Dương là mối nguy đối với hòa bình và an ninh của cả hai, và tuyên bố sẽ hành động để đối phó với mối nguy chung, phù hợp với các quy trình pháp lý trong nước.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn ký thỏa thuận hợp tác toàn diện về nhiều lĩnh vực, từ khí hậu cho đến kinh tế.

"Tầm quan trọng của những thỏa thuận này không thể bị đánh giá thấp... Liên minh Đại dương Hòa bình đề ra nghĩa vụ phòng thủ lẫn nhau, và không có nghĩa vụ nào cao cả hơn việc giúp đỡ nhau khi cần thiết", Thủ tướng Albanese tuyên bố.

Trong khi đó, Thủ tướng Rabuka dành những lời trấn an Trung Quốc, nước đã đẩy mạnh xây dựng quan hệ với các đảo quốc Nam Thái Bình Dương trong những năm qua. "Tôi không cho rằng Trung Quốc sẽ phản ứng dữ dội. Tôi tin là họ sẽ hoan nghênh nhận thức rằng đây là chuyện giữa Úc và Fiji. Hiệp ước không đe dọa mối quan hệ của Fiji với Trung Quốc", ông Rabuka khẳng định.

Theo AFP, quyết định ngày 6.7 đã đưa Fiji trở thành đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung thứ tư của Úc, sau Mỹ, New Zealand và Papua New Guinea. Hiệp ước này cũng bao gồm điều khoản cho phép các quốc gia Thái Bình Dương khác tham gia sau này.

Hiệp ước phòng thủ chung Pukpuk của Úc và Papua New Guinea được ký vào tháng 10.2025 và sắp có hiệu lực vào ngày 8.7.

Trước chuyến thăm Fiji, ông Albanese đã tiếp Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat tại Canberra hôm 29.6 và ký thỏa thuận an ninh - kinh tế, cấm nước ngoài lập căn cứ quân sự tại Vanuatu.

Thủ tướng Úc sẽ thăm Quần đảo Solomon trước khi trở về nước trong tuần này để tiếp lãnh đạo các nước Papua New Guinea và Tonga.