Thế giới

Thủ tướng Úc cam kết lấy lại cảng đang cho công ty Trung Quốc thuê

Văn Khoa
Văn Khoa
29/01/2026 12:36 GMT+7

Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 28.1 tuyên bố chính phủ nước này cam kết sẽ trả lại cho Úc quyền sở hữu một cảng biển quan trọng đang được cho một công ty Trung Quốc thuê trong 99 năm.

Chính quyền Lãnh thổ Bắc Úc đã cho công ty Landbridge của Trung Quốc thuê với giá 506 triệu AUD vào năm 2015, một động thái đã bị Mỹ chỉ trích, theo Reuters.

Thủ tướng Úc cam kết lấy lại cảng đã bán cho công ty Trung Quốc - Ảnh 1.

Máy móc tại cảng Darwin, thuộc thủ phủ Darwin của Lãnh thổ Bắc Úc, ngày 21.4.2017

Ảnh: Reuters

Việc ký kết hợp đồng diễn ra chỉ vài năm sau khi Mỹ triển khai nhóm lính thủy đánh bộ luân phiên đầu tiên tại Darwin. Mỹ và Úc đang mở rộng các căn cứ không quân ở phía bắc của Úc để tiếp nhận máy bay ném bom của Mỹ.

Phát biểu tại Đông Timor trong chuyến thăm chính thức hôm 28.1, Thủ tướng Albanese cho hay chính phủ của ông đã nói rõ rằng họ muốn quyền sở hữu cảng Darwin sẽ được trả lại cho Úc. "Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng cảng đó sẽ trở lại tay người Úc vì điều đó nằm trong lợi ích quốc gia của chúng ta", ông nhấn mạnh.

Chủ sở hữu cảng là công ty Landbridge Australia đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, nhưng vào tháng 11.2025 đã khẳng định rằng cảng đang ở trong tình trạng tài chính vững mạnh.

Đại sứ Trung Quốc tại Úc Tiêu Thiên nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hôm 28.1 rằng Bắc Kinh sẽ "có biện pháp bảo vệ lợi ích của công ty Trung Quốc" nếu Landbridge bị ép bán lại cảng Darwin.

"Nếu Landbridge bị buộc phải rời khỏi cảng đó, tôi nghĩ điều đó cũng có thể ảnh hưởng đến đầu tư, hợp tác và thương mại thực chất giữa các công ty Trung Quốc và khu vực đó của Úc", Đài ABC dẫn lời ông Tiêu.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh: "Trung Quốc muốn nhắc lại rằng doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đã giành được quyền thuê cảng Darwin thông qua các phương thức thị trường. Các quyền và lợi ích hợp pháp của họ cần được bảo vệ đầy đủ".

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc úc Cảng Darwin Mỹ
