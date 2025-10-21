Trung Quốc, Úc đấu khẩu quyết liệt sau vụ chạm trán trên Biển Đông

Lực lượng không quân thuộc Bộ Tư lệnh chiến khu Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết đã xua đuổi một máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Úc bị cáo buộc xâm phạm vùng mà PLA cho là " không phận Trung Quốc".

Trung Quốc, Úc lời qua tiếng lại sau vụ chạm trán giữa máy bay 2 nước trên Biển Đông ẢNH: AFP

South China Morning Post dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư lệnh chiến khu Nam Lý Kiến Kiên tuyên bố: "Chúng tôi đã tổ chức lực lượng hải quân và không quân theo dõi, giám sát và đưa ra cảnh báo để xua đuổi máy bay xâm nhập, theo đúng các quy định".

Ông Lý nói hoạt động của máy bay Úc cũng "gây ra nguy cơ cao gây ra các sự cố trên biển và trên không".

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Úc cùng ngày phản bác, nói rằng một máy bay chiến đấu Trung Quốc đã thả pháo sáng ở cự ly rất gần chiếc máy bay tuần tra P-8A đang làm nhiệm vụ giám sát thường lệ ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Úc gọi hành động trên là "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp".

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Úc nêu rõ việc thả pháo sáng ở khoảng cách quá gần đã gây nguy hiểm cho máy bay và phi hành đoàn.



Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sky News rằng chiến đấu cơ Trung Quốc đã bắn pháo sáng 2 lần gần máy bay Úc. Ông nhấn mạnh: "Thực sự thì khoảng cách gần nơi pháo sáng được bắn ra đã khiến chúng tôi coi đây là hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp".

Không có thương vong nào được báo cáo trong vụ chạm trán và máy bay tuần tra P-8A Poseidon cũng không bị hư hại, theo Reuters.

Đây không phải là lần đầu tiên Úc và Trung Quốc đấu khẩu vì các sự cố trên Biển Đông. Trước đó, vào tháng 2, Úc cũng chỉ trích một máy bay chiến đấu Trung Quốc thả pháo sáng cách máy bay tuần tra Úc chỉ khoảng 30 m.