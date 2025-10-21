Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc, Úc đấu khẩu quyết liệt sau vụ chạm trán trên Biển Đông

Trí Đỗ
Trí Đỗ
21/10/2025 10:45 GMT+7

Trung Quốc và Úc ngày 20.10 cáo buộc lẫn nhau sau một vụ chạm trán giữa máy bay quân sự 2 nước trên Biển Đông.

Lực lượng không quân thuộc Bộ Tư lệnh chiến khu Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết đã xua đuổi một máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Úc bị cáo buộc xâm phạm vùng mà PLA cho là " không phận Trung Quốc".

Trung Quốc, Úc đấu khẩu quyết liệt sau vụ chạm trán trên Biển Đông - Ảnh 1.

Trung Quốc, Úc lời qua tiếng lại sau vụ chạm trán giữa máy bay 2 nước trên Biển Đông

ẢNH: AFP

South China Morning Post dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư lệnh chiến khu Nam Lý Kiến Kiên tuyên bố: "Chúng tôi đã tổ chức lực lượng hải quân và không quân theo dõi, giám sát và đưa ra cảnh báo để xua đuổi máy bay xâm nhập, theo đúng các quy định".

Ông Lý nói hoạt động của máy bay Úc cũng "gây ra nguy cơ cao gây ra các sự cố trên biển và trên không".

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Úc cùng ngày phản bác, nói rằng một máy bay chiến đấu Trung Quốc đã thả pháo sáng ở cự ly rất gần chiếc máy bay tuần tra P-8A đang làm nhiệm vụ giám sát thường lệ ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Úc gọi hành động trên là "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp".

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Úc nêu rõ việc thả pháo sáng ở khoảng cách quá gần đã gây nguy hiểm cho máy bay và phi hành đoàn.

Máy bay Philippines, Trung Quốc chạm trán gần bãi cạn tranh chấp

Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sky News rằng chiến đấu cơ Trung Quốc đã bắn pháo sáng 2 lần gần máy bay Úc. Ông nhấn mạnh: "Thực sự thì khoảng cách gần nơi pháo sáng được bắn ra đã khiến chúng tôi coi đây là hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp".

Không có thương vong nào được báo cáo trong vụ chạm trán và máy bay tuần tra P-8A Poseidon cũng không bị hư hại, theo Reuters.

Đây không phải là lần đầu tiên Úc và Trung Quốc đấu khẩu vì các sự cố trên Biển Đông. Trước đó, vào tháng 2, Úc cũng chỉ trích một máy bay chiến đấu Trung Quốc thả pháo sáng cách máy bay tuần tra Úc chỉ khoảng 30 m.

Tin liên quan

Tàu các nước dàn đội hình hùng hậu ở Biển Đông

Tàu các nước dàn đội hình hùng hậu ở Biển Đông

Các lực lượng của Philippines, Mỹ, Nhật Bản, Canada và Pháp trong tuần đã phối hợp diễn tập ở Biển Đông, trong khuôn khổ cuộc tập trận đa quốc gia do Mỹ và Philippines dẫn đầu.

Úc và Trung Quốc chỉ trích nhau về vụ bắn pháo sáng tại Biển Đông

Úc tố tiêm kích Trung Quốc thả pháo sáng 'thiếu an toàn'

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc úc Chạm trán Biển Đông Pháo sáng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận