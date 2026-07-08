Chiến sự Ukraine ngày 1.595: Ukraine đánh 'hạm đội bóng tối', Nga theo dõi hội nghị NATO

Hình ảnh do Lực lượng Không người lái Ukraine công bố ngày 6.7 cho thấy UAV đang tiếp cận các bể chứa trong một cuộc tấn công vào cảng dầu Kerch ở Crimea ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 7.7 dẫn thông cáo của Lực lượng không người lái Ukraine cho biết lực lượng này đã tấn công 8 tàu dầu thuộc "hạm đội bóng tối" đang cung cấp nhiên liệu cho Crimea, trong nỗ lực cô lập bán đảo do Nga đơn phương tuyên bố sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Viết trên Telegram, lực lượng này cho biết họ đã tấn công các tàu ở biển Azov. Mỗi tàu đều nằm trong danh sách cấm vận quốc tế và có trọng tải khoảng 7.000 tấn. Cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi lực lượng này cho biết họ đã tấn công hai tàu tương tự ở cùng khu vực.

Lực lượng không người lái Ukraine còn đăng tải đoạn phim đen trắng quay bằng máy bay không người lái (UAV) cho thấy các tàu bị nhắm mục tiêu và bốc cháy dữ dội.

UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga

Trong vài tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hậu cần và năng lượng ở Crimea, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu và tình trạng khẩn cấp tại khu vực này.

Bên cạnh thông tin về cuộc tấn công ở Crimea, quân đội Ukraine ngày 7.7 còn cho biết đã tấn công hai nhà máy có liên kết với tổ hợp quân sự - công nghiệp của Nga tại vùng Bryansk.

Trong số đó có nhà máy do Tập đoàn Kremniy EL điều hành. Đây là nhà sản xuất vi điện tử ở Bryansk, chuyên sản xuất các linh kiện cho hệ thống tác chiến điện tử quân sự.

Nhà máy còn lại chuyên sản xuất thuốc súng, chất nổ và các thành phần nhiên liệu tên lửa được sử dụng trong sản xuất đạn dược và tên lửa, theo quân đội Ukraine.

Nga chưa lập tức bình luận cụ thể về các diễn biến trên. Tại vùng Kaluga của Nga nằm ở phía tây nam Moscow, Thống đốc Vladislav Shapsha cho hay 6 UAV của Ukraine tấn công, gây cháy tại một cơ sở công nghiệp tại vùng này.

Ông không nêu tên cơ sở trên, nhưng cho biết không có thương vong.

Tại Moscow, Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga phát hiện hơn 430 UAV hướng đến vùng Moscow và hầu hết đều bị vô hiệu hóa từ xa. Có 36 UAV bị bắn hạ khi tiến đến thủ đô Nga, ông cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7.7 cho biết lực lượng phòng không nước này đã chặn và phá hủy tổng cộng 452 UAV của Ukraine trong tấn công qua đêm tại nhiều vùng của Nga cũng như ở biển Azov và biển Đen.

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Diễn biến tại Kharkiv, Sumy

Hãng Interfax ngày 7.7 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này vừa giành quyền kiểm soát làng Petro-Ivanivka tại tỉnh Kharkiv của Ukraine.

Cùng ngày, một nguồn tin quốc phòng Nga cho hay tất cả các đơn vị quân đội Ukraine đóng gần khu vực Ivolzhanskoye thuộc tỉnh Sumy đã bị hạ và quân đội Nga đang dọn sạch các dải rừng trải dài về phía trung tâm Sumy.

Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Nga theo dõi sát sao hội nghị NATO

Điện Kremlin ngày 7.7 cho biết Nga sẽ theo dõi sát sao kết quả Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra từ ngày 7-8.7 tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời lưu ý rằng một loạt các tuyên bố "đối đầu" Nga đã được đưa ra trước sự kiện này.

"Đây là một sự kiện rất đáng quan tâm, kể cả đối với chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao mọi tin tức và thông tin đến từ Ankara", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới.

Ông Trump khẳng định hòa bình ở Ukraine đang cận kề

Ông cho biết đã có rất nhiều tuyên bố về Nga được đưa ra trước thềm hội nghị. "Điều đáng tiếc là những tuyên bố này không phải về sự hợp tác và đối thoại mang tính xây dựng, mà là những tuyên bố mang tính đối đầu", ông Peskov phát biểu, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Hôm 6.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh NATO và một giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm đang "gần đạt được hơn mọi người tưởng".

Ông Peskov nói rằng Nga hy vọng những nỗ lực của Mỹ "nhằm đưa toàn bộ tình hình đi theo con đường hòa bình cuối cùng sẽ thành công". "Ít nhất, như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định, chúng tôi vẫn để ngỏ khả năng này", theo ông Peskov.