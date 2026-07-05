Chiến sự Ukraine ngày 1.592: Ukraine tập kích thành phố lớn thứ 2 ở Nga

Hình ảnh được cho là cảng dầu Saint Petersburg bị thiệt hại trong đợt tấn công ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE KYIV INDEPENDENT

Hãng Reuters dẫn lời giới chức Nga và Ukraine cùng xác nhận thành phố Saint Petersburg và vùng Leningrad xung quanh đã chịu đợt tấn công lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ngày 4.7, trong đó một cảng và một cơ sở hạ tầng dầu mỏ bị đánh trúng.

Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov cho biết thành phố này đã bị tấn công bằng UAV "quy mô lớn", trong đó bến cảng dầu của thành phố bị ảnh hưởng. Ông cho biết không có thương vong và hậu quả của vụ tấn công đã được xử lý.

Thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết UAV đã tấn công cảng Vysotsk, cách Saint Petersburg khoảng 170 km về phía tây bắc. Cảng này chuyên vận chuyển dầu, ngũ cốc, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng. Ông Drozdenko cho biết 72 UAV đã bị bắn hạ trên khu vực Leningrad.

Tổng thống Putin chỉ thị đáp trả tương xứng đòn tập kích từ Ukraine

Viết trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại các cảng biển, nguồn thu nhập phục vụ chiến dịch của Nga, và tấn công Kronstadt, một mục tiêu quân sự quan trọng cách biên giới quốc gia Ukraine hơn 850 km.

Chưa có thông tin nào từ Nga về cuộc tấn công vào Kronstadt, căn cứ hải quân lớn gần Saint Petersburg mà Ukraine đã tấn công vào tháng trước.

Thành phố chiến lược ở Donetsk

Trang The Kyiv Independent ngày 4.7 dẫn lời Tổng thống Zelensky bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng thành phố Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Ông Zelensky cho rằng đó là lời nói dối nhằm thu hút sự chú ý của truyền thông.

"Dĩ nhiên, điều này không đúng, đó chỉ đơn thuần là một lời nói dối khác của Nga được dàn dựng để tạo ra tin tức", ông Zelensky nói trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

"Nếu Kostiantynivka hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, thì chắc chắn ông Putin sẽ không gặp vấn đề gì khi gặp tôi ở đó và tìm ra các giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến sự", ông Zelensky nói đùa.

Khủng hoảng năng lượng thêm nghiêm trọng tại Nga

Trả lời trang Ukrainska Pravda, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Andriy Kovalev cho biết một số nhóm bộ binh Nga đã tiến vào thành phố và tình hình rất khó khăn, nhưng Kostiantynivka vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

"Trong ngày 3.7, đối phương tiến hành 11 cuộc tấn công theo hướng này, nhưng không đạt được thành công nào. Thay vào đó, họ lại sử dụng đến việc tung tin giả", theo ông Kovalev.

Kostiantynivka là một trung tâm công nghiệp lớn và đầu mối vận tải then chốt, nằm trong "vành đai pháo đài" là rào cản chính đối với kế hoạch của Moscow trong việc chinh phục toàn bộ vùng Donbas.

Ukraine thiệt hại 200 đầu máy xe lửa

Hãng Reuters ngày 4.7 dẫn lời Phó thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cho hay Nga đang nhắm mục tiêu vào các đầu máy xe lửa của Ukraine và đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 200 chiếc chỉ riêng từ đầu năm 2026 đến nay.

Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tấn công các cơ sở đường sắt của Ukraine hơn 1.000 lần trong năm nay. Theo ông Kuleba, hai đầu máy xe lửa đã bị hư hại trong một cuộc tấn công vào tối 3.7 tại vùng Dnipropetrovsk.

Ông cho biết, khối lượng công việc sửa chữa đang tăng đều đặn và đòi hỏi nguồn tài chính đáng kể. Công ty Đường sắt nhà nước Ukrzaliznytsia của Ukraine đảm nhiệm hơn 90% lượng hàng xuất khẩu của nước này.

Trong một diễn biến khác, Công ty Năng lượng DTEK của Ukraine ngày 4.7 cho hay Nga đã tấn công một doanh nghiệp khai thác than ở vùng Dnipropetrovsk phía đông Ukraine, khiến một người thiệt mạng, 5 thợ mỏ bị thương và gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở này.

"Hoạt động của doanh nghiệp hiện đã bị tạm ngừng. Chúng tôi đang đánh giá mức độ thiệt hại và chuẩn bị cho công tác khắc phục khẩn cấp ngay khi có thể", công ty cho biết trên Telegram.

Trong chuyến thăm một sở chỉ huy ở tiền tuyến hôm 3.7, Tổng thống Putin chỉ đạo tiếp tục tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng hỗ trợ của Ukraine.

Liên quan diễn biến tại Crimea, Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 4.7 công bố đoạn video cho thấy một UAV tấn công sân bay Belbek và "phá hủy" một máy bay chiến đấu MiG-29 vào tối 25.6.

HUR cho biết thiệt hại "có thể lên tới hàng chục triệu USD" vì UAV đã phá hủy cả máy bay chiến đấu và thiết bị chuyên dụng đặt gần đó.

Nga chưa lập tức bình luận về những thông tin trên.