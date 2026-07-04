Chiến sự Ukraine ngày 1.591: Ukraine đáp trả, khủng hoảng xăng dầu thêm nghiêm trọng tại Nga

Chất lượng không khí Kyiv suy giảm sau đợt oanh tạc chết chóc

Theo phía Ukraine, tính đến hôm qua (3.7), số người thiệt mạng sau đợt oanh tạc hôm 2.7 của Nga tại Kyiv đã tăng lên thành ít nhất 30 người. Đợt tấn công còn làm 92 người bị thương, 10 người mất tích. Hơn 100 ngôi nhà bị hư hại.

Đây là đợt tấn công chết chóc nhất tại thủ đô Ukraine từ đầu năm nay. Theo The Kyiv Independent, các đám cháy sau vụ tấn công đã khiến chất lượng không khí tại Kyiv trong ngày 3.7 suy giảm nghiêm trọng.

Nồng độ bụi mịn PM2.5 lên mức 160 vào buổi sáng, gần bằng mức của thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm có tiếng là New Delhi của Ấn Độ.

Khói đen bốc lên sau đợt tấn công ngày 2.7 tại Kyiv ẢNH: REUTERS

Một người phụ nữ lấy áo bịt mũi trong lúc công nhân dọn dẹp tại Kyiv ngày 3.7 ẢNH: REUTERS

Rạng sáng 3.7, Nga tiếp tục tấn công làm 4 người thiệt mạng tại tỉnh Sumy ở phía bắc, theo Reuters dẫn thông tin từ giới chức Ukraine. Lực lượng cứu hộ cùng ngày vẫn đào bới những đống đổ nát để tìm người sống sót trong khi thành phố để tang một ngày cho các nạn nhân.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tấn công Ukraine nhằm đáp trả các vụ oanh tạc hạ tầng tại Nga. Moscow nhấn mạnh chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự.

Nhằm đáp trả các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine, Nga đã tăng cường chiến dịch oanh tạc các thành phố của đối phương.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ), tần suất của những đợt tấn công bằng UAV và tên lửa quy mô lớn của Nga đã giảm bớt trong tháng 6 vì những lý do chưa rõ. Dù vậy, lực lượng Nga được cho là vẫn duy trì năng lực thực hiện những đợt tấn công này nhiều lần mỗi tháng, như đã diễn ra trong vài tháng gần đây.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ và đổi mới cách sử dụng vũ khí trong mỗi đợt tấn công đã giúp Nga gia tăng thiệt hại vì gây khó hơn cho lực lượng phòng thủ của Ukraine trong việc bắn hạ UAV và tên lửa.

Cũng trong ngày 3.7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giành được quyền kiểm soát ngôi làng Oleksandrivka tại tỉnh Dnipropetrovsk ở Ukraine. Tính trong vòng một tuần qua, Nga đã giành được 11 cộng đồng tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Kharkiv, Zaporizhzhia và Donetsk.

Ukraine đáp trả, 2 sân bay Crimea dính đòn

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 3.7 thông báo đã tấn công 2 căn cứ không quân Hvardiyske và Saky tại bán đảo Crimea, nhắm vào ít nhất 7 máy bay và các nhà chứa UAV. Đây là lần thứ hai trong tuần căn cứ Saky bị nhắm đến và các máy bay tại đây đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Nga chưa bình luận về thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng phòng không đã ngăn chặn 155 UAV của Ukraine tại các vùng lãnh thổ, bán đảo Crimea, trên biển Azov và biển Đen vào rạng sáng 3.7.

Một cơ sở công nghiệp tại tỉnh Smolensk bị cháy do UAV oanh tạc. Tại thành phố Belgorod gần biên giới, một phụ nữ thiệt mạng và một người khác bị thương trong đợt tấn công.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, nơi Nga tuyên bố sáp nhập hồi năm 2022, một cuộc tấn công bằng UAV vào khu chợ thuộc thành phố Tokmak làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 18 người bị thương, theo đài RT. Quan chức do Nga bổ nhiệm tại đây cho hay con số thương vong này chỉ là sơ bộ.

Ukraine chưa bình luận nhưng lâu nay tuyên bố không nhắm vào dân thường.

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Khủng hoảng năng lượng thêm nghiêm trọng tại Nga

Thành phố Novorossiysk của Nga ngày 3.7 thông báo tạm dừng bán xăng cho các chủ xe cá nhân, trong khi khu nghỉ dưỡng Anapa bên bờ biển Đen cho biết lực lượng Cossack đang hỗ trợ ngăn ngừa xung đột tại các trạm xăng khi cuộc khủng hoảng nhiên liệu ngày càng trầm trọng sau các cuộc tấn công của Ukraine.

Hiện nay, hàng dài ô tô nối đuôi nhau tại các cây xăng trên khắp nước Nga khi người dân bắt đầu cảm nhận rõ tác động từ các đòn tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, theo Reuters. Kyiv cho biết các cuộc tấn công này nhằm gây sức ép buộc Moscow chấp nhận hòa bình sau hơn 4 năm xung đột.

Các cuộc tấn công đã buộc nước sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới phải nhập khẩu xăng từ những nơi khác như Ấn Độ. Tình trạng này cũng khiến chính quyền phải áp dụng các biện pháp như hạn chế lượng xăng mà mỗi người dân được mua tại một số khu vực, cùng nhiều biện pháp khác nhằm kiểm soát tình trạng thiếu hụt.

Khi thông báo tạm dừng bán xăng cho các chủ xe cá nhân tại Novorossiysk - cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga bên bờ biển Đen - chính quyền cho biết sẽ cấp "thẻ nhiên liệu" để các cơ quan dịch vụ công, doanh nghiệp và giới kinh doanh mua nhiên liệu.

Nhà chức trách đảm bảo dầu diesel vẫn được cung cấp tại 8 trạm xăng trong thành phố.

Xe hơi nối đuôi chờ đổ xăng tại Moscow hôm 30.6 ẢNH: REUTERS

Một sắc lệnh của chính phủ Nga công bố hôm 2.7 nêu rằng Nga đã cho phép các nhà máy lọc dầu sản xuất xăng và dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn trong thời hạn 6 tháng, kéo dài đến hết năm nay. Đây là một trong hàng loạt biện pháp được triển khai nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhiên liệu, vốn đã lan tới cả các vùng biên giới phía đông của Nga.

Mặt khác, một đại lý ô tô tại Moscow đang chật vật đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện mới nhập khẩu từ Trung Quốc, khi nhiều người lái xe tìm cách tránh phụ thuộc vào xăng dầu trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu khiến các cây xăng luôn trong tình trạng xếp hàng dài và giá nhiên liệu tăng vọt trên khắp nhiều khu vực của Nga.

Theo tính toán của Reuters, giá bán lẻ xăng tại một số khu vực đã tăng lên mức thuộc hàng cao nhất châu Âu. Với giá nhiên liệu tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5, nhu cầu đối với xe điện vốn đã có xu hướng gia tăng.

EN Cars, một công ty tại Moscow chuyên về các thương hiệu xe Trung Quốc, đang bán được từ 2 - 3 chiếc xe điện mỗi ngày, so với 2 - 3 xe mỗi tháng chỉ vài tuần trước, người sáng lập Yevgeniy Zabelin nói với Reuters hôm 1.7.