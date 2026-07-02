Chiến sự Ukraine 1.589: Nga ra điều kiện với Ukraine, Kyiv đón tin vui từ Thụy Điển

Trong ngày 1.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo quân đội nước này đã thực hiện thành công các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Cụ thể, lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở thành phố Ufa (cách tiền tuyến hơn 1.300 km), cùng một cơ sở công nghiệp tại tỉnh Penza (cách tiền tuyến khoảng 600 - 700 km), Ukrainska Pravda đưa tin.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cơ sở tại Penza chuyên sản xuất cảm biến cho tên lửa, linh kiện điện tử hàng không và thiết bị vệ tinh trinh sát. Ngoài ra, Kyiv cũng xác nhận đã tấn công hai cây cầu và một tuyến hậu cần tại các khu vực do Nga kiểm soát ở Donetsk và Luhansk.

Lính cứu hỏa dập lửa vụ hỏa hoạn tại tỉnh Mykolaiv, Ukraine ngày 1.7 ẢNH: REUTERS

Theo phân tích từ Bloomberg, chiến dịch không kích tầm xa của Ukraine đang mở rộng đáng kể. Trong năm nay, còi báo động không kích đã vang lên tại các khu vực tập trung hơn 70% dân số Nga.

Giới chức Ukraine cho biết họ đang sử dụng các hệ thống vũ khí nội địa như tên lửa hành trình "Flamingo" có tầm bắn hơn 1.500 km, kết hợp chiến thuật dùng số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) nhằm áp đảo hệ thống phòng không đối phương.

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Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng không quân chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh của nước này đã tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự của Ukraine tại 148 khu vực. Moscow nêu thêm đã giành quyền kiểm soát 2 khu định cư Kopani (tỉnh Zaporizhzhia) và Ukrainskoye (tỉnh Kharkiv).

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi vùng Donbass để chấm dứt xung đột

Trong cuộc họp báo ngày 1.7 tại Moscow, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Ukraine cần phải rút toàn bộ lực lượng quân đội khỏi vùng Donbass nếu muốn giải quyết xung đột hiện tại.

Theo Hãng tin TASS, bà Zakharova đề nghị truyền thông nên khuyên chính quyền Kyiv "nhìn nhận tình hình một cách thực tế". Theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga, nhà chức trách Ukraine nên "từ bỏ các yêu cầu không thực tế" và tiến hành rút lực lượng vũ trang khỏi khu vực Donbass (gồm tỉnh Donetsk và Luhansk), cho rằng động thái này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chấm dứt các hành động thù địch giữa hai bên.

Ukraine chưa phản hồi tuyên bố trên. Lâu nay, Kyiv khẳng định lập trường không nhượng bộ với Moscow trong các vấn đề lãnh thổ ở miền đông Ukraine.

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Thụy Điển cung cấp tên lửa không đối không tầm xa cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson ngày 1.7 xác nhận nước này sẽ cung cấp tên lửa không đối không tầm xa Meteor cho phi đội tiêm kích JAS 39 Gripen tương lai của Ukraine, sau khi Stockholm đã đồng ý bán cho Kyiv loại chiến đấu cơ này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov (trái) gặp người đồng cấp Thụy Điển Pal Jonson trong họp báo ngày 1.7 tại Kyiv về hợp đồng chuyển giao tiêm kích Gripen E cho Ukraine

ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov nhận định tên lửa Meteor sẽ đóng vai trò then chốt trong hệ thống phòng không, đặc biệt trong việc đối phó với các máy bay Nga mang bom dẫn đường. Ông nhấn mạnh sự kết hợp giữa tiêm kích Gripen và tên lửa Meteor sẽ mang lại lợi thế công nghệ lớn, giúp Ukraine phát hiện sớm mối đe dọa, tiêu diệt mục tiêu từ xa.

Số lượng tên lửa cụ thể chưa được tiết lộ nhưng sẽ được bàn giao cùng với các máy bay Gripen. Thông báo này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ukraine ký thỏa thuận mua 16 tiêm kích Gripen E của Thụy Điển, dự kiến bắt đầu tiếp nhận từ năm 2029. Ngoài ra, thỏa thuận cũng bao gồm gói viện trợ quân sự cung cấp các tiêm kích thế hệ trước, dự kiến bàn giao đợt đầu vào năm 2027 kèm theo chương trình huấn luyện cho phi công và đội ngũ kỹ thuật Ukraine.