Ba Lan từ chối giao chiến đấu cơ, dọa chặn Ukraine vào EU

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng nổ ra vào tháng 5, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh gọi một đơn vị quân đội là Những anh hùng UPA. Trong khi đó, UPA là từ viết tắt của Quân Khởi nghĩa Ukraine, lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc trong Thế chiến 2 bị cáo buộc gây ra nhiều đau thương cho người dân Ba Lan, theo RBC-Ukraine ngày 30.6.

Phó thủ tướng kiêm Bộtrưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tuyên bố sẽ không chuyển chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine ẢNH: REUTERS

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki sau đó tước huân chương Đại bàng Trắng danh giá mà nhà nước Ba Lan trao cho ông Zelensky, khiến giới chức Ukraine phẫn nộ và trả lại những huân chương mà nước láng giềng trao tặng, trong khi một số quan chức Ba Lan cũng làm điều ngược lại.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông trong nước ngày 29.6, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tuyên bố Warsaw sẽ chặn đường gia nhập EU của Kyiv nếu Ukraine tiếp tục tôn vinh những nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử.

"Chúng ta (trong EU) không nên tôn vinh những kẻ phá hoại sự hợp tác của châu Âu. [Với UPA], Ukraine sẽ không gia nhập EU. Không ai có quyền buộc chúng tôi bỏ phiếu kết nạp nước này hay nước kia vào EU", ông Kosiniak-Kamysz nói.

Ngoài ra, vị bộ trưởng nhấn mạnh rằng mỗi quốc gia phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình gia nhập EU, bao gồm cả những yêu cầu liên quan ký ức lịch sử. Ông cho rằng không thể xây dựng sự hợp tác trong khối dựa trên sự tôn trọng đối với những nhân vật hoặc phong trào gây ra đau thương, phản đối và lan truyền những lời dối trá về các nước láng giềng trong khối.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố mới của ông Kosiniak-Kamysz.

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Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha gọi hành động của ông Nawrocki là "sai lầm chiến lược", làm leo thang căng thẳng lên mức không thể chấp nhận. Ukraine giải thích rằng cái tên là do các binh sĩ chọn vì họ muốn tôn vinh cuộc chiến của UPA chống Moscow và không có ý xúc phạm Ba Lan.

Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cũng tuyên bố sẽ không chuyển các chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine vì nước này không chia sẻ công nghệ sản xuất máy bay không người lái (UAV) như đã thỏa thuận.

Thỏa thuận được ký trong chuyến thăm Warsaw của Tổng thống Zelensky hồi tháng 7.2024. Theo đó, Ba Lan cân nhắc chuyển phi đội MiG-29 cũ của mình (ít nhất 14 chiếc) cho Ukraine sau khi nhận được chiến đấu cơ F-35 mới mua từ Mỹ.

Chiến đấu cơ MiG-29 bay trong một nhiệm vụ của NATO tại Malbork (Ba Lan) hồi năm 2023 ẢNH: REUTERS

Đổi lại, Ukraine sẽ cung cấp công nghệ và kinh nghiệm trong sản xuất UAV và biện pháp ngăn chặn UAV cho Ba Lan. "Ban đầu phía Ukraine đã đồng ý, nhưng họ đã không thực hiện thỏa thuận này, vì vậy Ukraine sẽ không nhận được máy bay MiG, vì Ba Lan không có máy bay không người lái cũng như khả năng sử dụng chúng", ông Kosiniak-Kamysz tuyên bố.

Tuy nhiên, ông Kosiniak-Kamysz không cho rằng quyết định của chính quyền tiền nhiệm khi chuyển giao vũ khí cho Ukraine vào những tháng đầu chiến sự mà không đính kèm điều kiện gì là một sai lầm. "Họ đã làm đúng. Nếu là mình thì tôi cũng sẽ làm vậy. Ukraine khi đó đang trong tình trạng khó khăn hơn nhiều", ông Kosiniak-Kamysz nói.