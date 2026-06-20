Tổng thống Ba Lan tước huân chương của ông Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Ba Lan Karol Nawrocki tại Dinh Tổng thống ở Warsaw hôm 19.12.2025 ảnh: afp

Ông Zelensky trong tháng 6 đã khiến chính quyền Warsaw giận dữ khi sử dụng tên gọi của một lực lượng từng tham gia các cuộc thảm sát người Ba Lan trong Thế chiến II để đặt tên cho một đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine.

Trong tuyên bố mới hôm 19.6, Tổng thống Ba Lan Nawrocki quyết định tước Huân chương Đại bàng Trắng, phần thưởng cao quý nhất của Ba Lan, đã trao cho Tổng thống Zelensky vào năm 2022.

Quyết định trên được đưa ra dù Kyiv và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi ông Nawrocki không nên khiến tình hình thêm căng thẳng.

Thời điểm tước huân hương cũng diễn ra chưa đầy một tuần trước khi Warsaw chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tái thiết Ukraine thường niên, và việc ông Zelensky có tham dự hay không vẫn chưa được xác nhận.

"Sự thật lịch sử không phải, và không bao giờ có thể là một quân bài có thể mặc cả", AFP hôm 20.6 dẫn lời Tổng thống Nawrocki.

Ông cho biết Ba Lan đã yêu cầu Ukraine thay đổi việc đặt tên cho đơn vị đặc nhiệm, nhưng Kyiv vẫn chưa có hành động cụ thể.

Ukraine chỉ trích quyết định tước huân chương là "sai lầm chiến lược" và Ngoại trưởng nước này Andriy Sybiga cho hay đang chuẩn bị hoàn trả phần thưởng cho Warsaw.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ba Lan là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Warsaw đã tiếp nhận hàng trăm ngàn người Ukraine tị nạn và trở thành trung tâm hậu cần cho các hoạt động hỗ trợ của phương Tây dành cho Kyiv.

Tuy nhiên, những bất đồng liên quan Thế chiến 2 luôn vẫn là điểm nhạy cảm trong quan hệ song phương.