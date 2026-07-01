Chiến sự Ukraine ngày 1.588: Ukraine đánh sâu vào mạng lưới vệ tinh quân sự Nga?

"Hôm nay, các biện pháp trừng phạt tầm xa của chúng ta đối với Nga vì cuộc chiến này một lần nữa vươn tới Trung tâm liên lạc vũ trụ Dubna", Tổng thống Ukraine Zelensky nói ngày 30.6.

Theo ông Zelensky, cơ sở Dubna nằm cách biên giới Ukraine khoảng 500 km, là trung tâm liên lạc vệ tinh quan trọng, được Nga sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó có thu thập tình báo quân sự và điều phối lực lượng tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kyiv ngày 19.6.2026 ẢNH: AP

Đây là lần thứ 2 trong vòng 8 ngày cơ sở này bị tấn công, theo The Kyiv Independent. Trong vụ tập kích ngày 22.6, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết một ăng-ten liên lạc vệ tinh MARK-IV dài 32 m và tòa nhà điều khiển chính của trung tâm đã bị hư hại.

Ông Zelensky nói lực lượng Ukraine gần đây đã tấn công 4 trung tâm liên lạc vệ tinh tương tự của Nga tại các khu vực Moscow và Vladimir, đồng thời cho biết các chiến dịch nhằm vào những cơ sở quân sự khác đang được chuẩn bị.

Các vụ tấn công khiến hoạt động tại sân bay Domodedovo và Zhukovsky ở Moscow tạm thời bị gián đoạn, theo Kyiv Post.

Phía Nga chưa bình luận về các vụ tấn công của Ukraine vào Trung tâm liên lạc vũ trụ Dubna.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga nói tổng cộng 419 UAV Ukraine đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea trong đêm 29.6, một trong những đợt tấn công xuyên biên giới quy mô lớn nhất gần đây. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày 30.6 cho biết phòng không Nga đã phá hủy 61 máy bay không người lái (UAV) tiếp cận thủ đô kể từ tối 29.6.

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Ukraine tính tự sản xuất tên lửa tầm xa

Ukraine ngày 29.6 cho biết đang đạt tiến triển trong đàm phán với Pháp về khả năng được cấp phép sản xuất vũ khí tầm xa, trong đó có tên lửa hành trình SCALP. Đây là loại tên lửa tương đương Storm Shadow của Anh, có tầm bắn khoảng 250 km, theo The Kyiv Independent.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết Tổng thống Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trao đổi về khả năng chia sẻ giấy phép sản xuất SCALP trong chuyến thăm Pháp gần đây của ông Zelensky. Theo ông Fedorov, các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn với chính phủ Pháp và các công ty liên quan, song còn nhiều vấn đề về sở hữu trí tuệ, mở dây chuyền sản xuất và thủ tục hành chính cần xử lý.

"Chúng tôi chưa thể công bố bất kỳ chi tiết nào, nhưng khả năng cấp phép sản xuất được công bố sau G7 và việc những cuộc thảo luận như vậy bắt đầu là điều chưa từng có tiền lệ", ông Fedorov nói.

Ukraine từng sử dụng tên lửa SCALP/Storm Shadow do Pháp và Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu của Nga. Việc được cấp phép sản xuất vũ khí phương Tây được Ukraine xem là bước quan trọng để mở rộng năng lực tấn công tầm xa trong bối cảnh chiến sự kéo dài.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine làm việc tại hiện trường sau vụ tấn công bằng tên lửa và UAV tại vùng Poltava ngày 27.6.2026 ẢNH: REUTERS

Trong một diễn biến khác, Ủy ban châu Âu ngày 30.6 thông báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,9 tỉ euro (khoảng 4,5 tỉ USD) để mua UAV cho Ukraine. Khoản tiền này nằm trong đợt giải ngân ban đầu trị giá 6 tỉ euro cho hoạt động mua sắm UAV thuộc gói vay hỗ trợ Ukraine 90 tỉ euro đã được phê duyệt hồi tháng 4.

Gói vay được xem là nguồn tài chính quan trọng nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine và hỗ trợ nhu cầu ngân sách trong giai đoạn 2026 - 2027, theo The Kyiv Independent. Khoảng 2/3 gói vay 90 tỉ euro nói trên được phân bổ cho nhu cầu quốc phòng của Ukraine, bao gồm UAV, đạn dược, tên lửa và hệ thống phòng không.

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"Sự sáng tạo của Ukraine là cốt lõi trong thành công của nước này trước cuộc tấn công từ Nga. Đó là điều chúng tôi muốn hỗ trợ", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 30.6 nói. Theo bà, khoản đầu tư này sẽ giúp Ukraine bảo vệ người dân, giữ vững chủ quyền và tăng cường an ninh châu Âu.

Ukraine, Hàn Quốc bàn vụ 2 binh sĩ Triều Tiên bị bắt khi chiến đấu tại Nga

Hàn Quốc và Ukraine ngày 30.6 đã thảo luận "mang tính xây dựng" về số phận của 2 binh sĩ CHDCND Triều Tiên bị lực lượng Ukraine bắt giữ khi tham gia chiến sự tại Nga, theo AFP.

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha (trái) bắt tay với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tại Seoul ngày 30.6.2026 ẢNH: AP

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết vấn đề trên được Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và người đồng cấp Ukraine Andriy Sybiha trao đổi trong cuộc hội đàm tại Seoul. Hai binh sĩ Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ hồi đầu năm 2025 khi tham gia chiến đấu cùng lực lượng Nga tại tỉnh Kursk (Nga).

Theo phía Hàn Quốc, 2 bên đã nhất trí xử lý vụ việc trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo. "Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy và giải quyết vấn đề tù binh Triều Tiên", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói.

Vụ việc được xem là nhạy cảm vì Triều Tiên và Nga đều đã yêu cầu dẫn độ 2 binh sĩ này. Hàn Quốc đang thúc đẩy việc tiếp nhận 2 binh sĩ này trên cơ sở quy định trong hiến pháp nước này.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine Sybiha ngày 30.6 cho biết ông và Ngoại trưởng Cho đã thảo luận "rất chi tiết" về vấn đề này. Ngoại trưởng Ukraine cho hay thêm ông và ông Cho cũng đã thảo luận về "những thách thức chung phát sinh từ sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Nga và Triều Tiên".