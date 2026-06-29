Chiến sự Ukraine ngày 1.586: Ông Putin nói giai đoạn khó khăn 'dạy Nga nhiều điều'

Nga - Ukraine tập kích quy mô lớn

Vào sáng 28.6, lãnh đạo chính quyền dân sự của Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia Ivan Fedorov báo cáo một cuộc tập kích của lực lượng Nga đã khiến 2 người thiệt mạng và 16 người bị thương, báo Ukrainska Pravda đưa tin.

Ngoài ra, tại thủ đô Kyiv của Ukraine, giới chức quân sự cho biết thành phố này đã hứng chịu tấn công bằng tên lửa đạn đạo trong đêm 27.6, rạng sáng 28.6, khiến 2 người bị thương và gây hỏa hoạn tại một số công trình.

Tên lửa hành trình tự chế của Ukraine bắn vào nhà máy quân sự Nga

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 28.6 xác nhận quân đội nước này đã dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công hai nhà máy lọc dầu tại vùng Krasnodar và Yaroslavl của Nga (cách biên giới 300 - 700 km).

Tại tỉnh Krasnodar của Nga, Thống đốc Veniamin Kondratiev cho biết hỏa hoạn đã xảy ra ở nhà máy lọc dầu tại Slavyansk-na-Kubani, khiến 1 người chết và 1 người bị thương ở khu vực lân cận. Trong khi đó, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin thông báo lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một số UAV hướng về thủ đô vào ngày 28.6.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Thiết giáp quân đội Nga được trang bị lồng sắt chống UAV tham gia diễn tập tại tỉnh Rostov của Nga ngày 26.6 ẢNH: REUTERS

Theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.6, lực lượng nước này đã kiểm soát khu định cư Novoselovka ở tỉnh Zaporizhzhia và khu Pisantsy ở tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine. Quân đội Nga cũng tuyên bố đã đánh chặn 590 UAV Ukraine trong cùng ngày.

Trong diễn biến khác, Hãng TASS ngày 28.6 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại hội nghị của đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất, trước thềm cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 9.

Ông Putin cho biết Nga đang “trải qua một giai đoạn khó khăn, thế nhưng giai đoạn này đã dạy cho đất nước nhiều điều”. Ông cũng chúc đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine dập lửa khu vực hỏa hoạn tại tỉnh Poltava, Ukraine ngày 27.6 ẢNH: REUTERS

Rộ tin ông Trump cân nhắc từ bỏ “khuôn khổ Anchorage”

Hãng tin Axios ngày 28.6 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp hồi giữa tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngụ ý có thể từ bỏ một khuôn khổ được giới quan sát đồn đoán là đã được ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận tại thành phố Anchorage, bang Alaska của Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái.

Theo đó, truyền thông Mỹ cho hay giới chức Washington từng cân nhắc đồng ý để Nga duy trì kiểm soát vùng Donbass (gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine) như một phần của giải pháp hòa bình Nga - Ukraine.

Dù vậy, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó đã lên tiếng làm rõ rằng không có bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine được ký kết sau cuộc gặp của 2 lãnh đạo Nga - Mỹ. Trong khi đó, giới chức châu Âu vẫn bày tỏ sự thận trọng về khả năng Mỹ sẽ có những bước đi thực tế.

Bước tiến hóa của UAV Nga: AI lựa chọn mục tiêu

Liên quan đến vấn đề này, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tái khẳng định quan điểm của Kyiv rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào được xây dựng mà không có sự tham gia của Ukraine đều không khả thi. Ngoại trưởng Ukraine cũng kêu gọi Nga phản hồi các đề xuất của Kyiv nhằm tiến tới đàm phán hòa bình thực chất để chấm dứt xung đột.

Tính đến nay đã gần tròn một năm kể từ cuộc gặp của lãnh đạo Nga và Mỹ, song tiến trình hòa bình Ukraine vẫn bị đình trệ. Thậm chí, giới phân tích chiến sự cho rằng các cuộc tấn công từ hai bên đang gia tăng về cường độ trong thời gian gần đây.