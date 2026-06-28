Chiến sự Ukraine ngày 1.585: Ukraine tấn công nhà máy quân sự Nga

Đêm 26.6, rạng sáng 27.6, Nga đã phóng 129 máy bay không người lái (UAV) sang lãnh thổ Ukraine, theo quân đội Ukraine thông báo trên Facebook vào sáng 27.6. Các lực lượng phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 113 chiếc trong số đó. Có 13 UAV đánh trúng 7 địa điểm và xác UAV rơi tại 3 địa điểm khác. Giới chức Ukraine nói rằng đợt tấn công làm 2 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương, theo AFP.

Tại tỉnh Sumy ở miền đông bắc Ukraine, đợt tấn công vào sáng 27.6 làm 11 người bị thương, tờ Kyiv Post dẫn thông báo của cảnh sát cho biết. Ông Oleh Hryhorov, lãnh đạo chính quyền quân sự Sumy cáo buộc lực lượng Nga sử dụng UAV mang động cơ phản lực để tấn công.

Thành phố Zaporizhzhia ở đông nam đã hứng chịu 3 quả bom dẫn đường thả từ máy bay. Đợt tấn công làm 6 người bị thương và một số tòa nhà bị hư hại.

Ukraine ráo riết tung UAV cắt đường, cô lập Crimea

Mặt khác, công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine cùng ngày thông báo các cơ sở sản xuất tại tỉnh Poltava và Kharkiv đã bị thiệt hại sau khi Nga phóng tên lửa đạn đạo và UAV để tấn công.

Nga không bình luận về những cáo buộc này nhưng lâu nay tuyên bố không nhắm mục tiêu vào dân thường. Ngày 27.6, Bộ Quốc phòng Nga chỉ thông báo đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Novoskeliuvate tại tỉnh Dnipropetrovsk ở Ukraine.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine chữa cháy sau vụ tấn công tại vùng Poltava ngày 27.6 ẢNH: REUTERS

Ukraine đánh nhà máy quân sự Nga

Ngày 27.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay nước này đã phóng tên lửa hành trình Flamingo FP-5, đánh trúng nhà máy Titan-Barrikady chuyên sản xuất các hệ thống pháo và bộ phận của các bệ phóng tên lửa Nga tại tỉnh Volgograd (Nga) vào rạng sáng cùng ngày. Đợt tấn công gây cháy nhà máy.

Tên lửa hành trình Flamingo do Ukraine tự sản xuất, có tầm bắn trên lý thuyết là 3.000 km. Tên lửa này mới chỉ được công ty quốc phòng Fire Point ra mắt chưa đầy một năm.

Tên lửa hành trình Flamingo FP-5 do Ukraine sản xuất tấn công Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Liên bang Titan-Barrikady của Nga tại Volgograd (Nga) ngày 27.6 ẢNH: TÀI KHOẢN X TỔNG THỐNG VOLODYMYR ZELENSKY

Tỉnh trưởng Volgograd Andrei Bochanov thông tin rằng một cuộc tấn công bằng mục tiêu tốc độ cao trên không đã xảy ra. Ông xác nhận một cơ sở công nghiệp bị thiệt hại và 10 người bị thương nhưng không nêu tên của cơ sở này.

Theo đài The New Voice of Ukraine, Titan-Barrikady là một trong những doanh nghiệp công nghiệp quân sự lớn nhất Nga. Nơi này sản xuất bệ phóng cho tên lửa đạn đạo Iskander-M và các tên lửa chiến lược Yars và Topol-M.

Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận đã phóng UAV để tấn công trạm bơm dầu Vtorovo tại tỉnh Vladimir ở Nga, lần thứ hai trong tháng 6.

Theo SBU, trạm bơm này là trung tâm hậu cần chủ chốt, được sử dụng làm nơi vận chuyển các sản phẩm xăng dầu đến người tiêu dùng Nga và xuất khẩu.

Theo The Kyiv Independent, đợt tấn công nằm trong chiến dịch kéo dài 40 ngày được Tổng thống Zelensky phê chuẩn vào hôm 25.6 nhằm buộc Nga chấp nhận chấm dứt xung đột.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng phạm vi tấn công tầm xa của Ukraine đang tiếp tục mở rộng và áp lực ngày qua ngày đã đặt nền tảng cho một nền hòa bình.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã ngăn chặn 175 UAV Ukraine tại 10 vùng và bán đảo Crimea nhưng không nhắc đến vụ tấn công tên lửa.

Mặt khác, quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh trúng một hệ thống phòng không Pantsir-S1 tại Geodosia và chiếc phà Petropavlovsk gần Kerch vào rạng sáng. Cả hai nơi này đều nằm ở Crimea.

Nga tuyên bố phá hủy 2 chiến đấu cơ Ukraine

Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 2 máy bay tiêm kích MiG-29 của Ukraine tại sân bay Voznesensk thuộc tỉnh Mykolaiv bằng UAV Geran-4 Seeker, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.6.

Bộ này cũng công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh các máy bay chiến đấu cùng trang thiết bị mặt đất của quân đội Ukraine bị phá hủy tại sân bay Voznesensk, hãng TASS đưa tin.

Hình ảnh được Nga công bố, cho biết đã phá hủy 2 chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

"Trong quá trình tiến hành hoạt động trinh sát và tấn công tại sân bay Voznesensk ở tỉnh Mykolaiv, lực lượng Nga đã phát hiện công tác chuẩn bị cho 2 tiêm kích MiG-29 của Ukraine cất cánh. Một máy bay đã được nạp vũ khí phóng từ trên không và đang đỗ trên sân đỗ trước một hầm trú ẩn bê tông cốt thép. Chiếc thứ hai nằm bên trong hầm trú ẩn và đang được tiếp nhiên liệu từ một xe bồn. Sau cuộc tấn công vào sân bay bằng 2 UAV Geran-4 Seeker, hai chiếc tiêm kích MiG-29 mang đầy đủ vũ khí, một xe bồn chở nhiên liệu, một xe cấp nguồn điện mặt đất chuyên dụng APA-5D, cùng các nhân viên bay và kỹ thuật có mặt để chuẩn bị cho máy bay cất cánh đều đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Tuy nhiên, Không quan Ukraine cùng ngày thừa nhận một máy bay chiến đấu MiG-29 bị rơi trong nhiệm vụ chiến đấu vào rạng sáng 27.6 tại tỉnh Poltava. Phi công kích hoạt ghế phóng khẩn cấp thành công và nhảy dù thoát nạn, sau đó được đội cứu hộ tìm thấy.