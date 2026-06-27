Ukraine theo đuổi chiến lược cô lập Crimea

Những ngày qua, hạ tầng tại Crimea đã liên tục bị tấn công dẫn đến thiếu hụt nhiên liệu và cúp điện trên diện rộng tại bán đảo được Nga sáp nhập vào năm 2014. Nhiều hoạt động khác tại đây cũng bị ảnh hưởng như giao thông, du lịch.

Khói bốc lên từ cầu Crimea ngày 22.6 ẢNH: REUTERS

Theo trang The Kyiv Independent, Crimea đang bị phong tỏa dưới chiến lược tấn công bằng UAV của Ukraine. Việc cắt đứt các tuyến tiếp tế từ Nga, đồng thời phá hủy cơ sở hạ tầng then chốt trên bán đảo sẽ khiến Crimea bị cô lập và sau cùng khiến sự kiểm soát của Nga tự sụp đổ. "Địa ngục đang mở ra. Hậu cần đang bị cắt đứt. Crimea đang bị cô lập", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov nói vào hôm 17.6.

Chiến thuật của Ukraine đối với Crimea đã có sự thay đổi trong vài tháng gần đây. Nếu như trước đây nước này chỉ tấn công lẻ tẻ nhắm vào mục tiêu giá trị cao, thì giờ đây các đợt tấn công diễn ra thường xuyên hơn nhằm cắt đứt những tuyến giao thông huyết mạch trên bộ lẫn trên biển, kết nối Crimea với Nga cũng như với các vùng mà Moscow kiểm soát tại miền nam Ukraine.

Từ tháng 4, UAV tầm trung Ukraine đặc biệt nhắm vào hoạt động lưu thông quân sự của Nga trên đường cao tốc R-280 (Nga gọi là cao tốc Novorossiya) - kết nối TP.Rostov-on-Don ở Nga với Crimea thông qua một loạt thành phố ven biển Azov ở miền nam Ukraine. Sự nguy hiểm khiến cho tuyến đường này giờ được gọi là "cao tốc tử thần".

Các tuyến đường sắt, cầu và phà nối Crimea với Nga và miền nam Ukraine như cầu Henichsesk, cầu Chonhar cũng bị UAV oanh tạc liên tục, gây thiệt hại và gián đoạn lưu thông. Một số tuyến phà qua eo biển Kerch, nối Crimea với vùng Krasnodar của Nga, đã bị dừng hoạt động sau các cuộc tấn công của Ukraine. Kyiv tuyên bố tuyến đường sắt trên cầu Crimea cũng đã bị phá hủy trong cuộc tấn công mới trong tuần này.

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The Kyiv Independent nhận định chiến lược phong tỏa bằng UAV thành công một phần nhờ sự suy yếu của lực lượng phòng không Nga sau những đợt oanh tạc trước đây và cũng nhờ sự ra đời của thế hệ UAV tầm trung giá rẻ mới, được sản xuất trong nước. Chuyên gia quốc phòng Michael Bohnert tại Tổ chức RAND (Mỹ) chỉ ra UAV Behemoth chuyên tấn công mục tiêu kiên cố của Ukraine có giá chưa đến 50.000 USD, rẻ hơn nhiều so với tên lửa hành trình Storm Shadow 2 triệu USD mà Anh và Pháp cung cấp. Vì thế, dù sức công phá của Behemoth hạn chế hơn nhưng Ukraine có sự tự chủ trong sản xuất và lựa chọn mục tiêu. Các UAV tầm trung như Dart hay Hornet có giá từ 2.000 - 5.000 USD, rẻ hơn đáng kể so với tên lửa phòng không vác vai của Nga, ông Bohnert nhận xét thêm.