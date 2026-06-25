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Thế giới

Ông Trump khen ông Zelensky, Thủ tướng Đức gửi thông điệp cho Nga, Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24.6 nói rằng người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đang làm tốt trong cuộc chiến chống lại lực lượng Nga.

"Ông ấy đang làm khá tốt. Ít nhất thì ông ấy vẫn đứng vững. Rất nhiều người thiệt mạng ở cả hai phía, nhưng tôi nghĩ ông ấy đang làm khá tốt", Tổng thống Trump nói về Tổng thống Zelensky trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, theo AFP.

Ông Trump khen ông Zelensky, Thủ tướng Đức gửi thông điệp mới cho Nga, Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 24.6

Ảnh: AFP

"Phải nói rằng ông ấy dũng cảm, ông ấy có trang thiết bị tuyệt vời và cả những người lính tuyệt vời, những chiến binh", ông Trump nói tiếp. Ông Trump từng cho rằng ông Zelensky thiếu "các lá bài" để chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga.

Trong tuần trước, hai ông Trump và Zelensky đã gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, nơi các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường áp lực lên Nga để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm. Sau đó, ông Zelensky bày tỏ trên mạng xã hội lòng biết ơn đối với "Tổng thống Trump vì sự quan tâm đến Ukraine và sự sẵn lòng giúp đưa hòa bình đến gần hơn".

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Cũng trong ngày 24.6, khi tiếp đón các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Ý và Ba Lan ở Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo các đồng minh châu Âu muốn gửi "một tín hiệu mạnh mẽ ủng hộ Ukraine" tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, dự kiến diễn ra ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 7, theo AFP.

"Thông điệp gửi tới Nga là: Ukraine vẫn mạnh mẽ", ông Merz phát biểu tại một cuộc họp báo chung ở Berlin sau khi 5 nhà lãnh đạo châu Âu này cũng đã nói chuyện qua video với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Ông Merz cho hay chính phủ Đức "đề xuất rằng chúng ta, với tư cách là các đồng minh NATO ở châu Âu, hãy cam kết mạnh mẽ về tài chính cho Kyiv" và nhấn mạnh rằng "sự ủng hộ của châu Âu không hề lung lay".

Trước hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Merz đã mời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Anh Keir Starmer, Tổng thống Ý Giorgia Meloni và Tổng thống Ba Lan Donald Tusk đến Berlin để đàm phán theo khuôn khổ 5 nước.

Họ cam kết trong một tuyên bố chung sẽ tiếp tục hỗ trợ đáng kể cho Ukraine trong việc chống lại chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, trong đó có việc thông qua các biện pháp cấm vận và gây áp lực kinh tế đối với Nga cũng như hỗ trợ cho sự vững mạnh của ngành năng lượng Ukraine.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với phát ngôn trên của Tổng thống Trump và Thủ tướng Merz.

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