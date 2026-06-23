Ông Trump ủng hộ Ukraine gây sức ép mạnh lên Nga?

Trang The Kyiv Independent ngày 23.6 dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine tiết lộ rằng Tổng thống Trump đã nói riêng với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Ukraine nên hành động "quyết đoán hơn".

"Ông Trump nói rằng ông ấy không thật sự tin [Tổng thống Nga Vladimir] Putin sẽ chịu làm điều gì đó nếu không có sức ép", vị quan chức nói. Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi riêng tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp hôm 16.6 ẢNH: REUTERS

Ông Trump và ông Zelensky đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp gần đây. Một nội dung liên quan xung đột Ukraine xuất hiện trong tuyên bố chung sau hội nghị. Theo AFP, các lãnh đạo đồng ý tăng cường cung cấp thiết bị phòng không cho Ukraine, gia tăng sức ép lên Nga thông qua cấm vận.

Các quan chức Mỹ không xác nhận ông Trump công khai ủng hộ Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga nhưng cho biết chủ nhân Nhà Trắng coi sức mạnh là chìa khóa. "Tổng thống tin vào hòa bình thông qua sức mạnh", một quan chức Mỹ cấp cao nói.

Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Ukraine thúc đẩy việc tổ chức cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin. Nga đã nhiều lần tuyên bố cuộc gặp này chỉ diễn ra để ký kết thỏa thuận sau cùng và kêu gọi ông Zelensky đến Moscow nếu muốn gặp ông Putin.

"Tôi sẽ không đến Moscow để gặp ông Putin. Chúng tôi có thể gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ hoặc Trung Đông", ông Zelensky nói hôm 17.6. Tại cuộc gặp hôm 16.6 bên lề hội nghị G7, ông Zelensky đề xuất ông Trump chủ trì cuộc đối thoại với lãnh đạo Ukraine và Nga tại Mỹ.

Vị quan chức Ukraine nói rằng Tổng thống Trump thích ý tưởng này song các quan chức Mỹ đánh giá cuộc gặp này sẽ không diễn ra trong tương lai gần.

Thêm một thành trì của Ukraine ở Donetsk đối mặt ‘kịch bản khó khăn nhất’

Ngày 23.6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng khôi phục đối thoại với Ukraine từ điểm mà các bên đã tạm dừng. Theo Reuters, nhà ngoại giao nhắc đến vòng đàm phán diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngay sau khi xung đột bùng phát vào năm 2022 và sau đó khôi phục vào năm 2025.

Mỹ đã làm trung gian cho cuộc hòa đàm gần nhất diễn ra vào tháng 2 năm nay, trước khi tiến trình một lần nữa bị dừng lại. Ông Lavrov cho rằng Mỹ đang đánh mất vai trò trung gian khách quan.

"Về phần Mỹ, xét theo hành động của họ, dường như họ đang từ bỏ các tuyên bố về vai trò trung gian hòa giải khách quan và thay vào đó đang theo đuổi con đường leo thang áp lực trừng phạt đối với Nga", ông Lavrov nói với các nhà ngoại giao tại Moscow ngày 23.6.