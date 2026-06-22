Chiến sự Ukraine ngày 1.579: Bán đảo Crimea bị oanh tạc nặng

Theo giới chức địa phương Ukraine, tính đến sáng sớm 21.6, các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong 24 giờ bị cáo buộc đã khiến ít nhất 11 dân thường thiệt mạng và ít nhất 91 người bị thương.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 105 máy bay không người lái (UAV) cảm tử tầm xa kiểu Shahed cùng 4 tên lửa đạn đạo vào rạng sáng. Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 96 chiếc UAV. Tuy nhiên, các tên lửa đạn đạo và 6 chiếc UAV đã đánh trúng 6 địa điểm, trang The Kyiv Independent đưa tin.

Người dân bên cạnh một tòa chung cư bị sập tại thành phố tiền tuyến Sloviansk ở tỉnh Donetsk ngày 21.6 ẢNH: REUTERS

Đợt tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng lực lượng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn và kêu gọi người dân đặc biệt cẩn trọng.

"Tối nay và trong những giờ tới, điều đặc biệt quan trọng là phải hết sức chú ý đến các cảnh báo không kích. Người Nga đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Xin hãy tự bảo vệ mình", Tổng thống Zelensky nói vào khuya 20.6.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang đã sử dụng UAV Gerbera để tấn công cơ sở năng lượng chủ chốt của quân đội Ukraine tại các tỉnh Kyiv, Sumy, Chernihiv và Donetsk. Nga không bình luận về thiệt hại nhân mạng của Ukraine nhưng lâu nay khẳng định không nhắm mục tiêu vào dân thường.

Ukraine tấn công mạnh, Crimea ngừng bán xăng dầu

Theo tỉnh trưởng do Nga bổ nhiệm tại Crimea, một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào bán đảo này đã khiến 4 người thiệt mạng và 28 người bị thương vào rạng sáng 21.6, Reuters đưa tin.

Quân đội Ukraine được cho là đã tấn công các bến trung chuyển nhiên liệu và cơ sở hạ tầng cảng ở cả hai bờ eo biển Kerch vào rạng sáng 21.6. Eo biển Kerch - tuyến đường thủy dài khoảng 35 km nối biển Đen với biển Azov - ngăn cách bán đảo Kerch thuộc Crimea do Nga kiểm soát với bán đảo Taman của Nga, đồng thời đóng vai trò là hành lang hậu cần quan trọng của Moscow.

Hình ảnh ghi lại từ UAV cho thấy khói lửa bốc lên từ các tòa nhà, trong đoạn video mà Tổng thống Ukraine hôm 21.6 cho là quay vụ tấn công kho dầu tại thành phố Kerch, bán đảo Crimea ẢNH: REUTERS

Tại phía bên này eo biển, chính quyền địa phương vùng Krasnodar của Nga cho biết một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào một cơ sở vận chuyển dầu mỏ đã khiến một người trên chiếc phà chở khách thiệt mạng và gây hỏa hoạn tại một kho chứa dầu.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21.6 tuyên bố đã bắn hạ 8 quả bom dẫn đường và 483 UAV của Ukraine trong vòng 24 giờ.

Tỉnh trưởng Crimea Sergei Aksyonov do Nga bổ nhiệm cho biết các trạm xăng trên toàn bán đảo đã ngừng bán nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp. Hiện tại, nguồn cung chỉ được ưu tiên dành cho các cơ quan nhà nước phụ trách các dịch vụ thiết yếu và an ninh, theo TASS. Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý không được Ukraine công nhận.

Một cây xăng tại thành phố Yevpatoriya (Crimea) ngừng kinh doanh vào ngày 11.6 do thiếu nguồn cung ẢNH: REUTERS

Đơn vị vận hành lưới điện địa phương cũng thông báo mất điện tại nhiều khu vực do hệ thống điện bị hư hại, trong khi hoạt động phà qua eo biển Kerch, nối Crimea với vùng Krasnodar, đã tạm thời bị đình chỉ.

Nhà chức trách cũng ra lệnh ngừng lưu thông trên cây cầu nối Crimea với vùng Krasnodar của Nga trong hơn 9 giờ, khiến 11 chuyến tàu bị chậm lịch trình. Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra đối với vụ tấn công tại Crimea.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Ukraine đã tấn công kho dầu tại Kerch và một cơ sở vận chuyển dầu mỏ tại Krasnodar vào rạng sáng 21.6.

Ukraine gần đây đã gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa vào các cơ sở năng lượng Crimea và lãnh thổ Nga, gồm đợt tấn công lớn nhất từ đầu chiến sự vào cơ sở lọc dầu ở Moscow vào hôm 18.6. Ngày 20.6, Tổng thống Zelensky xác nhận UAV đã đánh trúng một cơ sở lọc dầu tại vùng Tyumen ở miền tây Siberia (Nga), cách biên giới Ukraine gần 2.000 km, và tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công tầm trung và xa trong thời gian tới.

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Nga ngầm cáo buộc Mỹ không giữ cam kết

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 21.6 ngầm thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng thỏa thuận giữa Nga và Mỹ liên quan vấn đề Ukraine đang tạm thời bị đóng băng.

"Đến thời điểm này, một bên vẫn cam kết với những hiểu biết đã được thảo luận tại Anchorage, trong khi bên còn lại có vẻ đã không thể hoàn thành các nghĩa vụ của mình", ông Ushakov nói, theo TASS.

Những hiểu biết được nhắc đến là các nội dung từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận tại Anchorage, bang Alaska (Mỹ) hồi tháng 8.2025. Không có thỏa thuận nào được ký kết tại cuộc gặp nhưng phía Nga cho rằng đã có một số hiểu biết được hai nhà lãnh đạo thống nhất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage hồi tháng 8.2025 ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi không chờ những hiểu biết hay thỏa thuận này được thực hiện. Chúng tôi đang chờ chiến thắng. Chúng tôi chờ đợi các mục tiêu của chúng tôi sẽ được hoàn thành", ông Ushakov nói thêm, hàm ý Nga hiện ưu tiên mục tiêu quân sự hơn là thúc đẩy những thỏa thuận đạt được tại Anchorage.

Vị quan chức bổ sung rằng để đánh giá chính xác tình hình, các nước phương Tây phải phân tích hành động của quân đội Nga trên tiền tuyến, đồng thời khẳng định việc hy vọng đánh bại Nga là điều sai lầm.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn mới của ông Ushakov.