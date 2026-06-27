Chiến sự Ukraine ngày 1.584: Nga bị tấn công bằng đợt UAV lớn nhất từ đầu năm

Giới chức của 7 tỉnh Ukraine sáng 26.6 cáo buộc rằng trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine đã khiến ít nhất 4 người chết và 38 người bị thương, theo trang tin The Kyiv Independent.

Binh sĩ Ukraine dùng súng trường bắn hạ một máy bay không người lái của Nga tại vùng Donetsk (Ukraine) vào ngày 24.6 Ảnh: AFP

Cũng trong ngày 26.6, Bộ Quốc phòng Romania thông báo làn sóng tấn công bằng UAV mới của Nga vào miền nam Ukraine, gần biên giới sông với Romania, đã buộc quốc gia thành viên NATO này phải điều động một trực thăng vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương) để giám sát các mục tiêu trên không.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết thêm cảnh báo không phận kết thúc lúc 4 giờ 23 phút sáng mà "không có sự xâm phạm không phận nào".

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong tuần từ ngày 20-26.6, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát cộng đồng Ivolzhanskoye ở tỉnh Sumy của Ukraine, đánh chặn 4.562 UAV và 5 tên lửa hành trình của Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cùng thời gian, các nhóm tác chiến của Nga đã khiến Ukraine tổn thất tổng cộng hơn 9.800 quân.

Đến tối 26.6 chưa có thông tin phản ứng của các bên liên quan đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia.

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Ukraine phóng UAV vào 12 tỉnh của Nga?

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 660 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở 12 tỉnh thuộc Nga, cũng như trên bán đảo Crimea, biển Đen và biển Azov, trong đêm 25.6 và rạng sáng 26.6, theo Hãng tin TASS.

Đây là cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất của Ukraine kể từ đầu năm nay, theo ước tính của TASS dựa trên dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga. Vụ tấn công bằng UAV lớn nhất của Ukraine trong năm trước đó đã bị đẩy lùi vào ngày 17.5, khi lực lượng phòng không Nga đánh chặn và phá hủy 556 UAV.

Cuộc tấn công mới đã khiến một phụ nữ bị thương ở tỉnh Tula của Nga, theo Tỉnh trưởng Dmitry Milyayev.

Cũng trong ngày 26.6, giới chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea đã công bố tình trạng khẩn cấp trên bán đảo để giải quyết các vấn đề kinh tế, sau khi tạm dừng hoạt động du lịch và trại hè cho trẻ em cũng như ngừng mọi hoạt động bán nhiên liệu để đối phó với các cuộc tấn công của Ukraine, theo Reuters.

Lãnh đạo Crimea Sergei Aksyonov khẳng định trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng tình trạng khẩn cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của tất cả các lĩnh vực quan trọng đối với sinh kế của người dân.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tấn công vào cơ sở năng lượng và các mục tiêu khác ở Nga nhằm làm suy yếu khả năng quân sự và tài chính của Moscow, đồng thời cố gắng cắt đứt nước này khỏi Crimea. Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đang khiến tình trạng thiếu nhiên liệu trên bán đảo Crimea trở nên trầm trọng hơn. Người dân địa phương cho hay giá cả tăng cao và hàng dài người xếp hàng tại các trạm xăng, theo Reuters.

Đến tối 26.6 chưa có thông tin phản ứng từ Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố của phía Nga.

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Nga, Ukraine trao đổi tù binh

Vào ngày 26.6, Ukraine và Nga đã trao đổi 160 binh sĩ bị bắt giữ, đánh dấu cuộc trao đổi tù binh mới nhất trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.

"Chúng tôi tiếp tục đưa người Ukraine trở về... Hôm nay, 160 quân nhân đã được thả", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội, cho hay "tất cả họ đều bị giam giữ từ năm 2022".

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên mạng xã hội rằng "160 quân nhân Nga đã được thả về", và đổi lại, phía Nga đã trao trả 160 tù binh Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng UAE đã làm trung gian cho cuộc trao đổi tù binh lần này.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022 đến nay, việc trao đổi tù binh và thi thể binh sĩ tử trận là một trong số ít lĩnh vực hợp tác giữa Moscow và Kyiv, theo AFP.

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