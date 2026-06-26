Ukraine cố xoay chuyển cục diện xung đột

Trang The Kyiv Independent ngày 25.6 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thể hiện tốt khả năng phòng thủ trong cuộc xung đột với Nga.

"Ít nhất thì ông ấy cũng đang cầm cự được. Rất nhiều người đang thiệt mạng ở cả hai phía, nhưng tôi nghĩ ông ấy đang làm khá tốt. Phải nói rằng ông ấy dũng cảm, ông ấy có trang thiết bị tuyệt vời và những người lính giỏi", ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng, trái với đánh giá trước đó khi ông cho rằng Ukraine thiếu "lá bài" để chiến thắng.

Khói bốc lên tại Nhà máy lọc dầu Moscow ẢNH: REUTERS

Hồi đầu tuần trước, Ukraine tiến hành cuộc tấn công chưa từng thấy bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhà máy lọc dầu Moscow của Tập đoàn Gazprom (Nga). Reuters dẫn các nguồn thạo tin nhận định nhà máy có thể phải ngừng hoạt động trong 6 tháng do chịu thiệt hại nặng.

Cuộc tấn công thể hiện năng lực UAV tầm trung và tầm xa đã được tăng cường của Ukraine, cũng như cho thấy nước này sẵn sàng mở rộng tập kích hạ tầng năng lượng Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.6 cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ 269 UAV tấn công của Ukraine. Bên cạnh đó, Ukraine còn đẩy mạnh tấn công Crimea trong chiến lược cô lập bán đảo này.

Theo Đài CNBC, Ukraine còn đạt nhiều lợi thế chính trị, bao gồm việc Tổng thống Trump tỏ ý gia hạn viện trợ, việc ông Peter Magyar đắc cử Thủ tướng Hungary giúp loại bỏ một trở ngại đối với việc Ukraine gia nhập Liên minh Châu Âu và việc ông Zelensky được khen ngợi vì đã xoay chuyển vị thế ngoại giao khi công khai gửi thư đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin đối thoại trực tiếp. Chưa hết, thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran dường như đẩy xung đột Nga - Ukraine trở lại trọng tâm nghị sự, trong khi giá dầu sụt giảm làm ảnh hưởng nguồn thu của Nga.

Trạm biến áp Sevastopol ở Crimea bị tập kích hôm 24.6 ẢNH: REUTERS

Ông Gregoire Roos, Giám đốc chương trình châu Âu, Nga và Âu - Á tại tổ chức Chatham House (Anh), cho rằng việc Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu ở Moscow thể hiện sự tự tin gia tăng của quân đội nước này, cũng như nỗ lực cắt nguồn doanh thu của Nga.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 23.6 nói Moscow đã nhận thấy "những dấu hiệu thay đổi" trong lập trường của chính quyền Tổng thống Trump về các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska hồi tháng 8 năm ngoái, theo TASS. Giới phân tích cho rằng phát biểu này thể hiện sự khó chịu ở Moscow, dù ông Ryabkov cho biết việc đối thoại với Mỹ vẫn tiếp tục.

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Mặt khác, Ukraine vẫn vướng trở ngại lớn khi hệ thống phòng không đã suy yếu, trong khi đối diện khả năng xung đột leo thang hơn nữa. Theo các chuyên gia thuộc Công ty tư vấn TS Lombard (Anh), xung đột Nga - Ukraine đối diện nguy cơ leo thang do "giai đoạn cuối cùng đã đến gần". Cụ thể, Nga có thể đang tập trung vào phía tây bắc Donetsk và có thể mất 6 tháng để giành quyền kiểm soát thêm "một hay hai nơi như vậy". Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tối 24.6 cho biết ông đã chỉ đạo quân đội và lực lượng tình báo Ukraine "tấn công phủ đầu" các cơ sở Nga sử dụng cho chiến dịch.