Chiến sự Ukraine ngày 1.587: Nga tăng sức ép ở Donetsk, ông Putin giữ lập trường đàm phán

Thiết giáp Nga nổ súng tại Ukraine ảnh: tass

Nga và Ukraine công bố tổn thất đối phương

Về tình hình chiến sự Ukraine ngày 29.6, Bộ Quốc phòng nước này ước tính trong vòng 24 giờ trước đó, lực lượng Ukraine đã gây tổng cộng 1.230 thương vong cho quân đội Nga.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội Ukraine đã tổn thất 1.550 binh sĩ trên các tuyến mặt trận trong vùng ngày.

Bên cạnh đó, TASS dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko tính toán được trong tuần qua quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 10.000 binh sĩ, tính cả các tay súng nước ngoài.

Trong thời gian này, tổn thất lớn nhất cho quân đội Ukraine được ghi nhận ở hai tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia, tức thuộc phạm vi hoạt động của lực lượng tác chiến Vostok (Nga).

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Phía Nga cũng phá hủy hơn 4.500 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, gần 500 phương tiện tác chiến nhiều loại, 77 khẩu pháo dã chiến, 5 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, cùng 38 trạm tác chiến điện tử và radar phản pháo của quân đội đối phương.

Chuyên gia Marochko, dựa trên số liệu tính toán từ báo cáo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, bình luận rằng trong 6 tuần liên tiếp lực lượng Ukraine chịu thương vong tăng cao, .

TASS cũng dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 29.6 cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát làng Bohodarivka ở tỉnh Dnipropetrovsk, miền đông nam Ukraine.

Cả Nga lẫn Ukraine đều không bình luận về những số liệu do đối phương đưa ra.

Các binh sĩ Ukraine tuần tra gần thành phố tiền tuyến Kostiantynivka ảnh: reuters

Nga gia tăng sức ép cho Kostiantynivka

Trong khi đó, Nga đang từng bước tiến vào Kostiantynivka (Donetsk), một thành trì quan trọng của vành đai pháo đài của Ukraine của miền đông, thậm chí trong lúc đà tiến của quân đội Nga dọc theo phần còn lại của tiền tuyến 1.200 km gần như chững lại, theo Reuters hôm 29.6 dẫn phân tích của giới quan sát.

Giao tranh đã bắt đầu lan vào bên trong thành phố. Những nhóm nhỏ binh sĩ của Nga đang tìm cách xâm nhập vùng ngoại ô Kostiantynivka, theo thông tin từ các chỉ huy Ukraine hồi tuần trước. Điều này dự báo có thể xảy ra những trận xáp lá cà trong nay mai.

Kostiantynivka nằm ở rìa nam của chuỗi tứ đô thị then chốt hình thành nên tuyến phòng thủ trung tâm của Ukraine trong nỗ lực bám trụ vùng Donetsk.

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Các nhà phân tích cho rằng việc Nga tiếp tục đẩy mạnh tiến công vào Kostiantynivka cho thấy đến nay quân đội chính quyền Moscow vẫn duy trì được lợi thế binh lực, thậm chí khi những đòn tấn công tầm trung của UAV Ukraine vào hậu cần Nga được cho đã làm suy giảm năng lực chiến đấu của lực lượng này.

Viễn cảnh kiểm soát được Kostiantynivka sẽ mang đến cho lực lượng Nga bàn đạp di chuyển về hướng bắc dọc theo vành đai, vốn hiện là hướng tiến công chủ yếu trong chiến dịch quân sự của Moscow.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định rằng bất kỳ bước tiến nào cũng mất nhiều thời gian và tổn thất lớn cho Nga, giống như trường hợp của các thành phố miền đông như Pokrovsk và Avdiivka.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn giữ nguyên các yêu cầu về hòa đàm với Ukraine ảnh: reuters

Điện Kremlin nói Nga vẫn giữ nguyên lập trường về hòa đàm

Cùng ngày, Điện Kremlin khẳng định lập trường của Nga về những điều kiện cần thiết để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine vẫn giữ nguyên kể từ năm 2024.

Ở thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đòi hỏi Kyiv phải rút toàn bộ lực lượng khỏi 4 khu vực mà Nga đã sáp nhập, và công khai từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong bài phỏng vấn được phát trên truyền hình cuối tuần qua, nhà lãnh đạo Putin một lần nữa nhấn mạnh Moscow sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với 4 vùng nói trên, bác bỏ đề xuất vừa được Ukraine đưa ra nhằm hạn chế giao tranh.

Ông Putin cho hay Ukraine đề nghị hai bên ngừng tấn công tầm xa, và rằng giao tranh chỉ nên giới hạn ở Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia.

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Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa bình luận về thông tin trên.

Cũng trong ngày 29.6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko vào cuối tuần qua đã thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine, trước khi ông Lukashenko lên đường cho chuyến thăm Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác, ông Putin thừa nhận các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại một số khu vực trong nước, và chính phủ đang triển khai các biện pháp để khắc phục.