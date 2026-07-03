Chiến sự Ukraine ngày 1.590: Nga tập kích thủ đô Kyiv, thử vũ khí mới

Trong đêm 1.7 và rạng sáng 2.7, hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công của Nga đã dội xuống thủ đô Kyiv của Ukraine, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Moscow đang chuẩn bị tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn khác, theo trang tin The Kyiv Independent.

Khói bốc lên tại thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày 2.7 sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga

Ảnh: Reuters

Giới chức Kyiv thông báo ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 90 người bị thương. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko mô tả cuộc tấn công này có "quy mô lớn nhất" trong cuộc chiến của Nga chống lại thủ đô Ukraine.

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 48 tên lửa và 476 UAV trong tổng số 74 tên lửa và 496 UAV do Nga phóng trong đêm nói trên, hầu hết nhắm vào Kyiv.

Tuy nhiên, có 25 tên lửa đạn đạo và 12 UAV đã lọt qua hệ thống phòng không, đánh trúng 33 địa điểm. Theo phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ignat, trong số các tên lửa phóng vào Kyiv có 28 chiếc là tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.7 tuyên bố rằng nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga, lực lượng vũ trang Nga đã phát động một chiến dịch tập kích quy mô lớn sử dụng vũ khí tầm xa, độ chính xác cao từ trên không, trên bộ và trên biển, cũng như UAV tấn công.

Kết quả là các doanh nghiệp công nghiệp - quân sự và các cơ sở thuộc tổ hợp nhiên liệu và năng lượng ở thành phố Kyiv và vùng Kyiv đã bị tấn công, cũng như cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự ở những vùng Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkassy, Chernigov và Kyiv, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ này còn thông báo lực lượng vũ trang Nga đã tấn công doanh nghiệp công nghiệp điện tử vô tuyến Radionix LLC ở Kyiv, nơi sản xuất hệ thống điều khiển cho tên lửa hành trình tầm xa phóng từ mặt đất Flamingo.

Moscow phủ nhận việc cố ý tấn công dân thường nhưng cho rằng các cuộc tấn công vào những gì họ mô tả là cơ sở hạ tầng dân sự là chính đáng vì chúng làm suy yếu khả năng tấn công của Ukraine, theo Reuters.

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Ukraine tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu ở Nga

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez ở thị trấn Kstovo thuộc tỉnh Nizhny Novgorod của Nga trong đêm 1.7 và rạng sáng 2.7, theo Reuters.

Quân đội Ukraine khẳng định theo dữ liệu sơ bộ, một tổ máy chế biến dầu thô chính của nhà máy đã bị đánh trúng, đồng thời nói thêm rằng mức độ thiệt hại đang được làm rõ.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Nizhny Novgorod Gleb Nikitin viết trên Telegram rằng 1 dân thường đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào tỉnh này, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong đêm nói trên, hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 327 UAV cánh cố định của Ukraine ở 18 tỉnh của Nga (gồm Nizhny Novgorod, Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Kaluga, Krasnodar, Kursk, Leningrad, Moscow, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Saratov, Tambov, Tula, Volgograd và Voronezh), cũng như bán đảo Crimea, biển Azov và biển Đen.

Đến tối 2.7 chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của mỗi bên.

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Nga thử UAV đánh chặn mới trong khu vực tác chiến

Quân đội Nga đã bắt đầu cho máy bay không người lái (UAV) đánh chặn Svarog pro được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực tác chiến đặc biệt, theo Hãng tin TASS dẫn lời một phát ngôn viên của Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Svarog.

"UAV này đang được thử nghiệm phối hợp với các nhóm hỏa lực cơ động tham gia chống lại UAV. Máy bay không người lái mới được thiết kế để đối phó với UAV cánh cố định, được phóng bằng tay và được sử dụng phối hợp với trạm điều khiển trên mặt đất, cho phép người điều khiển tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 17 km", vị phát ngôn viên nói.

Vị này nói thêm rằng UAV mới cuối cùng dự kiến sẽ được gắn trên các phương tiện cơ giới. "Điều này sẽ cho phép các nhóm cơ động sử dụng Svarog Pro khi thực hiện nhiệm vụ và cung cấp khả năng phòng không ở những khu vực cụ thể... Hệ thống UAV mới được tích hợp radar và cho phép người điều khiển làm việc trong xe thông qua máy tính với bảng điều khiển tự động để theo dõi mục tiêu", vị phát ngôn viên nhấn mạnh.

UAV Svarog pro hoạt động bằng cách sử dụng liên lạc analog và video kỹ thuật số. "Nó được mã hóa và không thể bị chặn. Điều này giúp hoàn thành các mục tiêu hiệu quả hơn, cũng nhờ chất lượng hình ảnh cao hơn", vị phát ngôn viên cho hay.

UAV đánh chặn mới này có thể tăng tốc lên hơn 300 km/giờ, có khả năng bay ở độ cao lên đến 4 km và có kích thước 540 mm/410 mm/410 mm.

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