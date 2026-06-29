Ông Putin phát thông điệp mới cho Ukraine, Mỹ?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Nga Pavel Zarubin hôm 28.6, Tổng thống Putin nhấn mạnh Moscow cần tăng cường năng lực phòng không để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Ông nói rằng Moscow đang xử lý tốt các vấn đề về nguồn cung nhiên liệu liên quan đến các cuộc tấn công của Ukraine, theo Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin tại Moscow ngày 28.6 Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, tại một cuộc họp ở Điện Kremlin với các bộ trưởng và quan chức khác, ông Putin thừa nhận các cuộc tấn công đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu ở nhiều khu vực của Nga, nhưng Moscow đang giải quyết vấn đề này.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu trên chiến trường là kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh ở Ukraine. Ông Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm đánh lạc hướng sự chú ý và lực lượng Nga khỏi việc đạt được mục tiêu này.

Nhà lãnh đạo Nga lâu nay kiên quyết khẳng định một điều kiện then chốt để đạt thỏa thuận hòa bình là Ukraine phải từ bỏ các vị trí còn lại của mình ở tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine). Khoảng 7 tháng sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, Nga đã sáp nhập 4 tỉnh ở Ukraine, trong đó có 2 tỉnh Donetsk và Luhansk thuộc Donbass, và 2 tỉnh Kherson và Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine. Lực lượng Nga hiện chưa kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh này.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn trên, ông Putin nói rằng Ukraine đã đề xuất ngừng các cuộc tấn công tầm xa như một bước tiến tới hòa bình. Nhưng Moscow sẽ không để đề xuất này phân tâm, vì xem đó là một phương tiện để Kyiv giảm bớt áp lực lên lực lượng dọc theo chiến tuyến dài 1.250 km giữa hai bên.

"Tại sao đề xuất này được đưa ra, rõ ràng là vì các cuộc phản công của chúng tôi sâu vào lãnh thổ Ukraine mạnh hơn nhiều, có tác động lớn hơn và, thẳng thắn mà nói, có sức tàn phá hơn. Với tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng, Lực lượng vũ trang Ukraine dường như tin rằng đây có thể là cứu cánh của họ. Nhưng cứu vãn chế độ Kyiv không nằm trong kế hoạch của chúng tôi", ông Putin nhấn mạnh.

Bước tiến hóa của UAV Nga: AI lựa chọn mục tiêu tấn công

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về phát biểu của Tổng thống Putin, được Reuters gửi vào đêm khuya theo giờ Ukraine. Hôm 4.6, ông Zelensky đã công bố bức thư ngỏ gửi ông Putin, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất một cuộc gặp mặt trực tiếp, nhưng nhà lãnh đạo Nga đã từ chối.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 28.6, Tổng thống Putin nói rằng Nga đang kỳ vọng vào việc nối lại các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu để chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine và một chuyến thăm mới tới Moscow của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner một khi "giai đoạn nóng" của cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran được giải quyết.

Ông Putin cũng gợi ý rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko có thể hỗ trợ các cuộc đàm phán hòa bình. Ông không đề cập cáo buộc của Ukraine rằng Nga đang cố gắng lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột.