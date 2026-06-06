Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Putin phản ứng về thư của ông Zelensky đề nghị gặp trực tiếp

Văn Khoa
Văn Khoa
06/06/2026 08:32 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5.6 đã có phản ứng về bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó ông đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp nhau để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Trong phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ở thành phố St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "đáp lại" bức thư ngỏ gần đây của Tổng thống Zelensky bằng một bài phát biểu gửi tới binh sĩ Nga ở tiền tuyến, kết thúc bằng câu: "Hãy tiếp tục làm việc, hỡi các anh em!", theo Hãng tin TASS.

Ông Putin phản ứng về thư của ông Zelensky đề nghị gặp trực tiếp - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ở thành phố St. Petersburg (Nga) vào ngày 5.6

Ảnh: AFP

"Bức thư này thực sự chứa đựng những yếu tố khiếm nhã. Đây là cái gì? Đây có phải là cách để tạo điều kiện cho các cuộc gặp mặt và đàm phán trực tiếp? Hay nó đang tạo ra một tình huống mà thực sự không thể tổ chức bất kỳ cuộc gặp mặt trực tiếp nào?", ông Putin phát biểu.

Ông phát biểu tiếp: "Tác giả bức thư đã đề cập tuổi tác của tôi. Tôi có thể nói gì đây? Tất nhiên, ai cũng nên nghĩ về tuổi tác của mình. Nhưng dường như nhiều nhân vật chính trị khác đang thực hiện nhiệm vụ của họ ở độ tuổi của tôi. Một số thậm chí còn lớn tuổi hơn tôi. Điều quan trọng nhất đối với một chính trị gia không phải là tuổi tác, mà là năng lực và khả năng điều hành".

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng trước một hội nghị thượng đỉnh về Ukraine, cần phải tìm ra giải pháp cho tình hình, và cho đến lúc đó, Moscow "không thấy ích lợi" trong một cuộc gặp như thế. Ông cho rằng chính quyền Kyiv chỉ muốn một cuộc gặp để "ngăn chặn sự tiến công của lực lượng vũ trang Nga".

Ông Zelensky gửi thư ngỏ kêu gọi ông Putin gặp mặt đàm phán

Về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Tổng thống Putin nói rằng "tính đến ngày 1.4", Nga hoàn toàn kiểm soát Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, trong khi "chưa đến 15% lãnh thổ" của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. 

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định nước này sẽ kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass ở miền đông Ukraine, bao gồm 2 tỉnh Luhansk và Donetsk, nhấn mạnh các cuộc xung đột cuối cùng sẽ kết thúc, và sẽ kết thúc khi Nga đạt được các mục tiêu đã nêu.

Đáp lại phản ứng của Tổng thống Putin về bức thư, Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu qua video vào tối 5.6: "Thật không may, phía Nga một lần nữa lại chọn chiến tranh - mọi người đều nghe thấy phản hồi. Một sự phản hồi yếu ớt. Tôi nghĩ câu trả lời này sẽ khiến nhiều người trên thế giới thất vọng", theo Reuters.

Tin liên quan

Ông Zelensky đề nghị gặp ông Putin để đàm phán

Ông Zelensky đề nghị gặp ông Putin để đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4.6 công bố một bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp nhau để đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột Nga - Ukraine

Ukraine nhận hệ thống tên lửa mới từ Đức

Khám phá thêm chủ đề

Ông Putin phản ứng về thư của ông Zelensky Tổng thống Nga Vladimir Putin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chiến dịch quân sự
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận