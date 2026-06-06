Ông Putin phản ứng về thư của ông Zelensky đề nghị gặp trực tiếp

Trong phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ở thành phố St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "đáp lại" bức thư ngỏ gần đây của Tổng thống Zelensky bằng một bài phát biểu gửi tới binh sĩ Nga ở tiền tuyến, kết thúc bằng câu: "Hãy tiếp tục làm việc, hỡi các anh em!", theo Hãng tin TASS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ở thành phố St. Petersburg (Nga) vào ngày 5.6

Ảnh: AFP

"Bức thư này thực sự chứa đựng những yếu tố khiếm nhã. Đây là cái gì? Đây có phải là cách để tạo điều kiện cho các cuộc gặp mặt và đàm phán trực tiếp? Hay nó đang tạo ra một tình huống mà thực sự không thể tổ chức bất kỳ cuộc gặp mặt trực tiếp nào?", ông Putin phát biểu.

Ông phát biểu tiếp: "Tác giả bức thư đã đề cập tuổi tác của tôi. Tôi có thể nói gì đây? Tất nhiên, ai cũng nên nghĩ về tuổi tác của mình. Nhưng dường như nhiều nhân vật chính trị khác đang thực hiện nhiệm vụ của họ ở độ tuổi của tôi. Một số thậm chí còn lớn tuổi hơn tôi. Điều quan trọng nhất đối với một chính trị gia không phải là tuổi tác, mà là năng lực và khả năng điều hành".

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng trước một hội nghị thượng đỉnh về Ukraine, cần phải tìm ra giải pháp cho tình hình, và cho đến lúc đó, Moscow "không thấy ích lợi" trong một cuộc gặp như thế. Ông cho rằng chính quyền Kyiv chỉ muốn một cuộc gặp để "ngăn chặn sự tiến công của lực lượng vũ trang Nga".

Ông Zelensky gửi thư ngỏ kêu gọi ông Putin gặp mặt đàm phán

Về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Tổng thống Putin nói rằng "tính đến ngày 1.4", Nga hoàn toàn kiểm soát Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, trong khi "chưa đến 15% lãnh thổ" của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định nước này sẽ kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass ở miền đông Ukraine, bao gồm 2 tỉnh Luhansk và Donetsk, nhấn mạnh các cuộc xung đột cuối cùng sẽ kết thúc, và sẽ kết thúc khi Nga đạt được các mục tiêu đã nêu.

Đáp lại phản ứng của Tổng thống Putin về bức thư, Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu qua video vào tối 5.6: "Thật không may, phía Nga một lần nữa lại chọn chiến tranh - mọi người đều nghe thấy phản hồi. Một sự phản hồi yếu ớt. Tôi nghĩ câu trả lời này sẽ khiến nhiều người trên thế giới thất vọng", theo Reuters.