Ukraine nhận hệ thống tên lửa mới từ Đức

Một hệ thống phóng tên lửa Iris-T mới của Đức ảnh: reuters

"Chúng tôi cũng cần tên lửa cho các hệ thống phòng không để có đủ khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga", ông Zelensky thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng 7.2025, Đại sứ Ukraine tại Đức Oleksii Makeiev cho hay Kyiv đã nhận 7 trong tổng số 18 hệ thống Iris-T đặt hàng từ Đức. Hệ thống này đã trở thành một thành phần quan trọng trong mạng lưới phòng không của Ukraine. Tuy nhiên, ông Makeiev thừa nhận chỉ có các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất mới có khả năng bắn hạ các mối đe dọa tên lửa đạn đạo như Iskander hoặc Kinzhal của Nga một cách đáng tin cậy.

Ukraine sẽ mua 20 chiến đấu cơ mới của Thụy Điển

Cũng trong ngày 30.5, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói với các phóng viên Mỹ sẽ "tìm cách" giúp Ukraine tự vệ, vài ngày sau khi Tổng thống Zelensky gửi một bức thư khẩn cấp tới Nhà Trắng, cảnh báo về tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không ngày càng trầm trọng của Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent. Trong khi Nhà Trắng vẫn chưa bình luận công khai về bức thư, những nghị sĩ Mỹ đến thăm Kyiv vào ngày 28.5 cho hay Washington nên đáp lại một cách tích cực yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp thêm tên lửa phòng không. Đến chiều 31.5 chưa có thông tin phản ứng từ Nga đối với phát ngôn mới của Bộ trưởng Hegseth cũng như Tổng thống Zelensky.

Trong một diễn biến khác, tờ báo Đức Welt am Sonntag ngày 31.5 dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc tiết lộ Mỹ có kế hoạch đẩy nhanh việc rút quân khỏi các căn cứ ở châu Âu và sẽ trình bày những đề xuất của mình với các đồng minh NATO vào tháng 6. Trong tháng 5, Washington đã công bố kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, động thái được xem là hệ quả từ sự rạn nứt giữa Tổng thống Donald Trump và các cường quốc châu Âu liên quan chiến sự Iran. Vào thời điểm đó, Lầu Năm Góc thông báo việc rút quân dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 6 - 12 tháng. Welt am Sonntag không cung cấp chi tiết về việc rút quân sẽ nhanh hơn bao nhiêu, hoặc những địa điểm nào có thể bị ảnh hưởng.