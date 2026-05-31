Chiến sự Ukraine tăng nhiệt, NATO cảnh giác

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30.5 cảnh báo Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công quy mô lớn mới. "Các cơ quan của chúng tôi đang phản ứng nhanh chóng và đã sẵn sàng. Không quân và các lực lượng bảo vệ bầu trời khác sẽ ứng phó 24/7", ông Zelensky nói. Cảnh báo được đưa ra sau khi Nga gần đây tuyên bố sẽ tấn công có hệ thống vào các mục tiêu ở Kyiv, đồng thời kêu gọi người nước ngoài và phái đoàn ngoại giao rời khỏi thủ đô Ukraine, theo Reuters.

Trên thực địa, Ukraine cáo buộc Nga từ tối 29.5 đến rạng sáng 30.5 tiếp tục oanh tạc nhiều khu vực, gồm Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, Sumy, Chernihiv, Kyiv và Dnipropetrovsk, theo Sky News. Phía Nga chưa bình luận về cáo buộc này. Ở chiều ngược lại, Reuters dẫn lời các quan chức địa phương Nga cho biết UAV Ukraine đã tập kích quy mô lớn một số cơ sở dầu mỏ và cảng biển tại Nga trong đêm 29 rạng sáng 30.5.

Tại thành phố cảng Taganrog thuộc tỉnh Rostov, một bể chứa nhiên liệu, một tàu chở dầu và một tòa nhà hành chính tại cảng bốc cháy, khiến 2 người bị thương. Thị trưởng Taganrog Svetlana Kambulova nói UAV đã đánh vào hạ tầng bốc dỡ hàng hóa tại bến tàu, nhưng các đám cháy nhanh chóng được khống chế.

Các binh sĩ Ukraine kiểm tra UAV tại một địa điểm ở Ukraine ngày 28.5 ẢNH: AP

Theo Kyiv Post, Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy 2 máy bay quân sự Tu-142 và một hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander trong cuộc tấn công ban đêm nhằm vào một sân bay quân sự Nga ở Taganrog. Thông tin này chưa được phía Nga xác nhận. Ngoài ra, giới chức Nga ghi nhận các vụ UAV tấn công tại kho dầu Armavir ở vùng Krasnodar và tại Belgorod giáp Ukraine.

NATO tối 29.5 cáo buộc Nga hành động liều lĩnh và cam kết "bảo vệ từng tấc lãnh thổ" đồng minh, sau khi Romania cáo buộc một UAV Nga rơi xuống khu chung cư tại thành phố Galați trong lúc Moscow tấn công Ukraine, theo Reuters. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói còn quá sớm để khẳng định UAV này là của Nga và cho rằng đó có thể là UAV Ukraine, đồng thời bác bỏ thông tin Moscow đang chuẩn bị xung đột với châu Âu.

Trong khi đó, ông Zelensky cho rằng Nga đang cố tình dùng các vụ xâm phạm không phận để gây sức ép chính trị - quân sự và thử phản ứng của NATO. Ông nhấn mạnh NATO cần phản ứng mạnh mẽ hơn, đồng thời kêu gọi các đối tác đẩy nhanh chuyển giao hệ thống phòng không tiên tiến cho Ukraine.

Trong bối cảnh đó, các đối tác của Ukraine tiếp tục mở rộng hỗ trợ quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực UAV. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 30.5 công bố thỏa thuận với Canada thành lập liên doanh sản xuất UAV trinh sát tiên tiến. Các nền tảng này sẽ được chuyển ngay cho quân đội Ukraine để tăng năng lực tình báo, giám sát và xác định mục tiêu. Phía Nga đã chỉ trích động thái của Canada, theo The Kyiv Independent.

Cùng ngày, Tổng thống Romania Nicusor Dan cho biết nước này và Ukraine sẽ đẩy nhanh hợp tác sản xuất UAV chung, tận dụng kinh nghiệm chiến trường của Kyiv và công nghệ UAV mới. Nhật Bản ngày 30.5 thông báo đóng góp khoảng 14,7 triệu USD cho cơ chế PURL do Mỹ và NATO thiết lập để mua thiết bị quân sự cho Ukraine, giới hạn ở viện trợ phi sát thương, theo Kyiv Post.