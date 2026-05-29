Chiến sự Ukraine ngày 1.555: Ukraine tố Nga phóng tên lửa bội siêu thanh Kinzhal

Không quân Ukraine cáo buộc Nga phóng một tên lửa bội siêu thanh Kinzhal và 147 máy bay không người lái (UAV), theo trang tin The Kyiv Independent.

Cũng theo Không quân Ukraine, hệ thống phòng không đã đánh chặn 138 UAV, trong khi tên lửa Kinzhal và 9 UAV đã tấn công các mục tiêu tại 7 địa điểm khác nhau. Tên lửa Kinzhal được cho là có tầm bắn hơn 1.000 km và tốc độ Mach 9 (hơn 11.000 km/giờ).

Một binh sĩ Ukraine phản ứng khi khai hỏa pháo tự hành 2S22 Bohdana về phía các vị trí của Nga, trên chiến tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia (Ukraine) vào ngày 25.5 Ảnh: AFP

Giới chức ở 6 tỉnh của Ukraine sáng 28.5 thông báo trong vòng 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 23 người bị thương.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.5 tuyên bố quân đội đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Novovasilevka ở tỉnh Kharkiv của Ukraine trong một chiến dịch quân sự đặc biệt, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn thông báo hệ thống phòng không đã đánh chặn 184 UAV của Ukraine và 4 quả bom thông minh trong 24 giờ. Cùng thời gian, Kyiv mất 1.245 binh sĩ dọc theo chiến tuyến, theo số liệu mới nhất do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Đến tối 28.5 chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

Ukraine tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse và nhiều mục tiêu quân sự ở Nga trong đêm 27.5, theo trang tin The Kyiv Independent.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine khẳng định lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar, gây ra hỏa hoạn và khói dày đặc tại cơ sở này. Mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

Nhà máy lọc dầu Tuapse là một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất ở miền nam của Nga, với công suất chế biến hằng năm khoảng 12 triệu tấn dầu.

Trong số mục tiêu quân sự ở Nga bị tấn công trong đêm 27.5 còn có các hệ thống phòng không, sở chỉ huy và hệ thống trinh sát tự động do Không quân Nga sử dụng, theo The Kyiv Independent dẫn thông báo từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Đến tối 28.5 chưa có thông tin phản ứng từ Nga.

Ukraine sẽ mua 20 chiến đấu cơ mới của Thụy Điển

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 28.5 cho hay Ukraine sẽ mua 20 máy bay chiến đấu Gripen mới và Thụy Điển sẽ tặng 16 chiếc thuộc dòng cũ hơn.

Ukraine dự định dùng 2,5 tỉ euro (2,9 tỉ USD) từ khoản vay của Liên minh châu Âu (EU) để mua máy bay mới, theo AFP dẫn thông báo từ chính phủ Thụy Điển.

Về dòng máy bay chiến đấu Gripen E mới nhất, Thủ tướng Kristersson cho hay "mục tiêu là nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận cuối cùng và dự kiến giao hàng từ năm 2030". Ông cho biết thêm 16 máy bay tặng sẽ được giao vào đầu năm 2027.

"Đây là một quyết định lịch sử đối với Thụy Điển, nhưng cũng giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng không của Ukraine", Thủ tướng Kristersson nhấn mạnh trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky tại một căn cứ không quân ở Uppsala, cách thủ đô Stockholm 70 km về phía bắc.

Vào tháng 10.2025, hai nước đã ký ý định thư về việc Kyiv mua từ 100 đến 150 máy bay Gripen E. Tổng thống Zelensky hôm 28.5 cho hay Ukraine hy vọng sẽ mua 150 chiếc.

Năm 2024, Thụy Điển đã dừng kế hoạch gửi máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine sau khi các nước đối tác yêu cầu ưu tiên cung cấp chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất.

Thông báo cung cấp chiến đấu cơ hôm 28.5 là một phần trong gói viện trợ quân sự thứ 22 của Thụy Điển dành cho Ukraine, với tổng trị giá 25,2 tỉ kronor (hơn 2,7 tỉ USD), theo chính phủ Thụy Điển.

Quốc gia Scandinavia này đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá hơn 128 tỉ kronor (13,7 tỉ USD) cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, theo AFP.

Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO vào ngày 7.3.2024, chấm dứt vị thế trung lập và không liên kết quân sự trong hơn 200 năm.

