Nga ồ ạt không kích Kyiv sau tuyên bố đáp trả cuộc tấn công của Ukraine

Người dân Kyiv trú ẩn tại một ga tàu điện ngầm hôm 24.5 ẢNH: REUTERS

Trang The Kyiv Independent đưa tin lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công kết hợp tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn vào thủ đô Kyiv của Ukraine vào rạng sáng 24.5, khiến ít nhất 5 người bị thương.

Các phóng viên tại hiện trường cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng tên lửa tấn công vào khoảng 1 giờ, và sau đó một đợt nữa vào lúc 3 giờ (giờ địa phương).

Cảnh báo không kích đã được ban hành cho tất cả các tỉnh trên cả nước, khi Không quân Ukraine cho hay hàng chục tên lửa đang bay về phía thủ đô vào khoảng 0 giờ 30.

Ngay sau đó, Không quân Ukraine cảnh báo về khả năng Nga phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik nhắm vào Ukraine lúc 0 giờ 55, dù chưa rõ liệu vũ khí này có được sử dụng trong cuộc tấn công hay không.

Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kyiv, cho biết thiệt hại được ghi nhận tại nhiều nơi, bao gồm các quận Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Solomianskyi, Desnianskyi, Darnytskyi, Dniprovskyi và Podil. Các quan chức cho biết ít nhất 5 người bị thương.

Một vụ nổ ở Kyiv giữa đợt không kích của Nga hôm 14.5 ẢNH: AFP

Tại các khu vực khác của Ukraine, những tiếng nổ cũng được nghe thấy ở các thành phố Cherkasy (tỉnh Cherkasy) và Kropyvnytskyi (tỉnh Kirovohrad), cũng như ở tỉnh Khmelnytskyi.

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn hơn trên khắp đất nước, bao gồm cả khả năng sử dụng tên lửa tầm trung Oreshnik.

"Chúng ta đang thấy những dấu hiệu chuẩn bị cho một cuộc tấn công phối hợp vào lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Kyiv, liên quan nhiều loại vũ khí khác nhau. Các loại vũ khí tầm trung có thể được sử dụng trong một cuộc tấn công đó", ông Zelensky nói, đồng thời cảnh báo người dân phải luôn cảnh giác.

Đại sứ quán Mỹ tại Kyiv trước đó cũng đưa ra cảnh báo tương tự "về một cuộc không kích đáng kể". Cảnh báo của đại sứ quán không nêu rõ loại vũ khí nào có thể được sử dụng.

Nga chưa bình luận về vụ tấn công trên. Trước đó, Điện Kremlin ngày 22.5 cáo buộc Ukraine tấn công bằng UAV trúng Ký túc xá Cao đẳng Starobilsk thuộc Đại học Sư phạm Luhansk tại vùng Luhansk gây thương vong, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả.

Hãng TASS ngày 23.5 cho hay số người thiệt mạng trong cuộc không kích tại ký túc xá tăng lên 21, sau khi lực lượng cứu hộ đưa ra thi thể của tất cả nạn nhân trong đống đổ nát. Bên cạnh đó còn có 42 người bị thương.

Quân đội Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của Nga về việc tấn công ký túc xá, và cho rằng mục tiêu là một đơn vị UAV tinh nhuệ của Nga trong khu vực. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine viết trên Facebook rằng họ đã tấn công một trong những trụ sở của đơn vị UAV Rubicon. Quân đội Ukraine nhấn mạnh rằng họ luôn tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, theo Reuters.