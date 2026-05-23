Chiến sự Ukraine ngày 1.549: Xung đột chết người, Ukraine mua thiết bị tên lửa Mỹ

Binh sĩ Ukraine bên hệ thống tên lửa HAWK tại tỉnh Mykolaiv hôm 30.3 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH UKRINFORM

Trang The Kyiv Independent ngày 22.5 dẫn lời giới chức địa phương Ukraine cho hay ít nhất 5 người thiệt mạng và 52 người bị thương trong các đợt tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó.

Theo Không quân Ukraine, Nga phóng 124 máy bay không người lái (UAV) tấn công tại Ukraine, trong số đó có 115 chiếc bị lực lượng phòng không Ukraine chặn. Bảy UAV đánh trúng 5 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi xuống tại 5 nơi khác.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, các UAV Nga phóng đến một khu dân cư ở trung tâm thành phố Dnipro vào khoảng 17 giờ ngày 21.5 (giờ địa phương). Có 20 người bị thương trong vụ tấn công, Tỉnh trưởng Oleksandr Hanzha cho biết.

Tại tỉnh Donetsk, chính quyền địa phương nói các cuộc tấn công của Nga đã khiến 4 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương, bất chấp các cuộc sơ tán quy mô lớn đang diễn ra tại các khu vực tiền tuyến.

Ngoài ra, phía Ukraine nói một người đàn ông 40 tuổi thiệt mạng và một người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Kharkiv. Các cuộc tấn công của Nga còn nhắm vào các tỉnh Donetsk, Sumy và Kherson.

Ukraine tấn công hàng loạt nhà máy lọc dầu, Nga nói không ảnh hưởng

Nga chưa bình luận về những thông tin trên do đối phương đưa ra. Hai bên trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.

Ở chiều ngược lại, Điện Kremlin ngày 22.5 lên án Ukraine, sau khi giới chức Nga cho hay một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine trúng một ký túc xá đại học tại vùng Luhansk gây thương vong.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng những người chịu trách nhiệm phải được đưa ra trước công lý. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay cuộc tấn công khiến 6 người thiệt mạng, 39 người bị thương và 15 người mất tích, đồng thời cho rằng cuộc tấn công không phải tình cờ. Ông Putin cho biết đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng đáp trả.

Ký túc xá Cao đẳng Starobilsk thuộc Đại học Sư phạm Luhansk bị thiệt hại trong cuộc xung đột ẢNH: REUTERS

Về tình hình tiền tuyến, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.5 cho biết lực lượng nước này vừa giành quyền kiểm soát làng Verkhnia Tersa ở vùng Zaporizhzhia.

Quân đội Ukraine ngày 22.5 bác bỏ cáo buộc của Nga về việc tấn công ký túc xá, và cho rằng mục tiêu là một đơn vị chỉ huy UAV tinh nhuệ của Nga trong khu vực. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine viếttrên Facebook rằng họ đã tấn công một trong những trụ sở của đơn vị UAV Rubicon. Quân đội Ukraine nhấn mạnh rằng họ luôn tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, theo Reuters.

Tổn thất gia tăng

Về thiệt hại, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 22.5 nói kể từ đầu xung đột Nga đã tổn thất 11.944 xe tăng, 24.594 xe chiến đấu bọc thép, 98.205 xe quân sự và xe chở nhiên liệu, 42.511 hệ thống pháo binh, 1.798 hệ thống phóng rốc két đa nòng, 1.390 hệ thống phòng không, 436 máy bay, 353 trực thăng, 304.659 UAV, 1.440 hệ thống rô bốt mặt đất, 33 tàu chiến và tàu thuyền, và hai tàu ngầm, theo The Kyiv Independent.

Trong khi đó, TASS dẫn số liệu của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã tổn thất 671 máy bay, 284 trực thăng, 150.139 UAV, 661 hệ thống tên lửa đất đối không, 29.399 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.723 bệ phóng rốc két đa nòng, 35.024 pháo dã chiến, súng cối và 62.155 xe cơ giới quân sự đặc biệt. Không thể xác thực số liệu do hai bên đưa ra.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22.5 xác nhận lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công UAV tầm xa nhắm vào hạ tầng dầu mỏ của Nga, trong đó có một nhà máy lọc dầu tại vùng Yaroslavl.

Cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Yaroslavl là lần tấn công thứ 4 trong tháng 5, sau khi cơ sở này bị đánh trúng vào các ngày 8, 13 và 19.

Theo dữ liệu do trang Vot Tak (trụ sở tại Ba Lan) tổng hợp, quân đội Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga 158 lần kể từ đầu cuộc xung đột.

Ukraine mua thiết bị tên lửa HAWK

Theo The Kyiv Independent dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, bộ này vừa phê duyệt thương vụ bán thiết bị trị giá 108,1 triệu USD cho Ukraine để hỗ trợ hệ thống tên lửa phòng không HAWK.

HAWK là hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất, được thiết kế để đánh chặn máy bay, UAV và tên lửa hành trình ở tầm bắn lên đến 40-50 km, tùy thuộc vào biến thể tên lửa.

Ukraine đã nhận được vũ khí này từ các đối tác phương Tây để tăng cường khả năng phòng không chống lại các cuộc tấn công của Nga.

Gói vũ khí mới bao gồm hỗ trợ bảo trì và sửa đổi, phụ tùng thay thế, dịch vụ sửa chữa, hỗ trợ hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật cho các hệ thống FrankenSAM HAWK, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

"Thương vụ này sẽ nâng cao khả năng của Ukraine trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách trang bị thêm cho nước này khả năng phòng không tích hợp mạnh mẽ hơn để thực hiện các nhiệm vụ tự vệ và an ninh khu vực", theo thông cáo.

Ukraine lần đầu tiên nhận các hệ thống HAWK vào cuối năm 2022 trong gói viện trợ an ninh trị giá 400 triệu USD của Mỹ.

Năm 2025, Mỹ đã phê duyệt một thương vụ bán vũ khí quân sự cho Ukraine trị giá 172 triệu USD để duy trì hệ thống tên lửa HAWK giai đoạn III, bao gồm cả các thiết bị và dịch vụ liên quan.