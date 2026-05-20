Chiến sự Ukraine ngày 1.546: Thành viên NATO lần đầu bắn hạ UAV Ukraine 'đi lạc'

Ukraine tiếp tục nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Kyiv Post đưa tin trong tối ngày 18.5, rạng sáng 19.5, lực lượng Ukraine đã phóng máy bay không người lái (UAV) tập kích nhà máy lọc dầu Kstovo tại tỉnh Nizhny Novgorod của Nga. Ukraine thông báo vụ tấn công đã gây hỏa hoạn tại cơ sở này. Giới chức Ukraine khẳng định đây là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga với công suất 17 triệu tấn/năm.

Ngoài ra, Kyiv còn tấn công trạm bơm dầu Yaroslavl-3 ở tỉnh Yaroslavl. Mức độ thiệt hại cụ thể của 2 cơ sở trên đang được đánh giá.

Lính cứu hỏa Ukraine dập lửa một khu vực bị hư hại tại tỉnh Kharkiv ngày 19.5 ẢNH: REUTERS

Giới chức Ukraine nêu rằng nhiều vùng lãnh thổ nước này cũng đã hứng chịu các đợt không kích của Nga, trong đó vụ tấn công vào tỉnh Sumy khiến 2 người thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19.5 tuyên bố các lực lượng của nước này đã không kích hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng, cảng biển, kho đạn được quân đội Ukraine sử dụng và xưởng lắp ráp UAV của Ukraine tại 152 khu vực. Nga cũng tuyên bố hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 5 bom dẫn đường và 651 UAV.

Quân đội Nga cũng tuyên bố thêm đã kiểm soát khu định cư Volokhovka ở tình Kharkiv.

Nga và Ukraine không bình luận về các tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Estonia bắn hạ UAV Ukraine "đi lạc"

Trong diễn biến liên quan, quân đội Estonia ngày 19.5 xác nhận tiêm kích nước này đã lần đầu tiên bắn hạ một UAV xâm nhập không phận. Chiếc UAV được cho là UAV tấn công của Ukraine “đi lạc” vào không phận Estonia, theo Reuters. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur thông báo tiêm kích đã đánh chặn phương tiện trên khu vực hồ Vortsjarv.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi nói rằng Nga đã dùng hệ thống tác chiến điện tử để điều hướng UAV Ukraine bay đến Estonia. "Chúng tôi xin lỗi Estonia và tất cả các nước bạn bè vùng Baltic vì những sự cố ngoài ý muốn này", ông Tykhyi viết trên mạng xã hội X ngày 19.5. Moscow chưa bình luận về thông tin này.

UAV Ukraine được phóng từ vị trí không xác định trong ngày 16.5 ẢNH: REUTERS

Thách thức mới cho Ukraine trước UAV tốc độ cao của Nga

Theo Ukrainska Pravda ngày 19.5, Nga đang gia tăng sản xuất các UAV cảm tử, dự kiến đạt 60.000 UAV tấn công tầm xa và 50.000 UAV mồi nhử trong năm nay. Ngoài số lượng UAV đối thủ, Ukraine cũng phải tìm lời giải cho các UAV phản lực tốc độ cao mà Nga đang phát triển.

Moscow được cho là đang thử nghiệm và sản xuất các mẫu UAV Geran-3, Geran-4, với tốc độ từ 370 - 500 km/giờ. Ngoài ra, dòng UAV Geran-5 được cho là có thể hoạt động như "tên lửa hành trình cỡ nhỏ", vận tốc lên đến 600 km/giờ, cũng đang được phát triển.

Ukraine ngày công bố đồ họa thiết kế của UAV Geran-3 Nga hồi tháng 9.2025 ẢNH: QUÂN ĐỘI UKRAINE

Giới chức Ukraine cho hay Nga đang phóng khoảng 10 - 12 chiếc UAV tốc độ cao mỗi ngày để thử nghiệm hiệu quả. Do tiêu hao nhiều nhiên liệu, các UAV này thường sẽ nhắm vào mục tiêu ở tiền tuyến, tận dụng tốc độ để khiến hệ thống phòng không không kịp phản ứng.

Để giải bài toán UAV tốc độ cao, quân đội Ukraine đang khẩn trương sản xuất các UAV đánh chặn với tốc độ tương đương để bắt kịp. Kyiv cũng đang nghiên cứu phát triển công nghệ tự khóa mục tiêu, nhằm làm giảm độ trễ so với người điều khiển.

Ukraine lên tiếng về việc hạ độ tuổi nhập ngũ

Trả lời báo giới ngày 18.5, Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine Pavlo Palisa cho biết vấn đề liên quan độ tuổi nhập ngũ có thể được xem xét phụ thuộc vào tình hình ở tiền tuyến, thế nhưng hiện Kyiv không bản thảo về việc này.

Ông Palisa khẳng định chính quyền không bắt buộc phụ nữ nhập ngũ, thay vào đó nữ giới có thể tự nguyện ký hợp đồng phụ vụ quân đội.

Quan chức Ukraine cũng nêu thêm hiện vấn đề hạ tuổi nhập ngũ, hay cấm nam giới từ 18 - 24 tuổi xuất cảnh, đang không được thảo luận.

Hiện Ukraine đã ban hành thiết quân luật và kêu gọi tổng động viên. Nam giới từ 25 - 60 tuổi đủ điều kiện sẽ phải nhập ngũ. Công dân 18 - 25 tuổi có thể được huy động trong một số trường hợp nhất định.