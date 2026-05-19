Thế giới Quân sự

Ukraine trình làng bom lượn đầu tiên, rẻ hơn bom JDAM của Mỹ

Bảo Hoàng
19/05/2026 10:46 GMT+7

Ukraine lần đầu chế tạo thành công bom lượn dẫn đường sau hơn 1 năm phát triển, trở thành giải pháp bổ sung vào kho vũ khí với chi phí thấp.

Business Insider ngày 19.5 dẫn thông tin từ nhà sản xuất DG Industry của Ukraine cho biết loại bom lượn mới có tên là "Vyrivniuvach" trong tiếng Ukraine (tạm dịch: Kẻ san bằng).

Vũ khí này được thiết kế để có thể tích hợp trên nhiều loại máy bay chiến đấu khác nhau. Kyiv được cho là đang nghiên cứu để trang bị bom này trên tiêm kích do phương Tây cung cấp như F-16 hay Mirage.

Hình ảnh bom lượn Vyrivniuvach được quân đội Ukraine thử nghiệm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BRAVE1

Brave1 - nền tảng thuộc chính phủ Ukraine, được thiết kế nhằm tập hợp sáng kiến từ các doanh nghiệp nhằm củng cố nền quốc phòng Ukraine - ngày 18.5 công bố đoạn video thông báo bom lượn nội địa này đã hoàn thành "tất cả các cuộc thử nghiệm bắt buộc" và sẵn sàng được triển khai thực chiến.

Bom Vyrivniuvach mang theo đầu đạn nặng 250 kg, được thiết kế để tấn công các mục tiêu nằm sâu phía sau chiến tuyến của đối phương. Ukraine nói đây là sản phẩm tự chủ nghiên cứu và chế tạo từ những công đoạn đầu tiên, “không phải là sản phẩm sao chép từ các hệ thống của phương Tây hay thời Liên Xô".

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov thông báo trên mạng xã hội: "Các phi công Ukraine hiện đang diễn tập các kịch bản chiến đấu và điều chỉnh hệ thống vũ khí mới để sử dụng trong điều kiện thời chiến thực tế".

Tiêm kích của Ukraine thử nghiệm thả bom lượn Vyrivniuvach

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG UKRAINE

Một ưu điểm nổi bật của quả bom lượn này là giá thành rẻ hơn đáng kể so với các vũ khí tương đương của phương Tây. Chi phí sản xuất Vyrivniuvach rẻ hơn khoảng 3 lần so với bom thông minh JDAM của Mỹ.

Bom Vyrivniuvach có thể được triển khai bất kể điều kiện thời tiết hay ngày đêm. Quá trình chuẩn bị để phóng vũ khí cũng diễn ra rất nhanh gọn, không mất quá 30 phút.

Về mặt kỹ thuật, bom lượn rất khó bị đánh chặn vì có diện tích phản xạ radar nhỏ, thời gian bay ngắn và không bay theo quỹ đạo parabol cố định nên khó phán đoán điểm rơi. Chiến thuật hiệu quả nhất thường là ưu tiên tiêu diệt máy bay mang bom lượn, thế nhưng các máy bay này lại thường phóng vũ khí từ những khoảng cách an toàn, ngoài tầm đánh chặn của phòng không đối phương.

Nga và Ukraine đều đã sử dụng bom lượn trong suốt cuộc xung đột. Moscow đã cải tiến các quả bom thông thường từ thời Liên Xô bằng cách trang bị thêm cánh lượn và bộ dẫn đường. Trong khi đó, Ukraine thời gian qua dùng nhiều bom JDAM do phương Tây cung cấp.

