Chiến sự Ukraine ngày 1.547: Dân thủ đô Lithuania phải trú ẩn vì UAV

ảnh: Oleksandr Syrskyi / Telegram

Ukraine đưa ra ước tính tổn thất binh lực Nga

Tờ The Kyiv Independent hôm 20.5 dẫn lời Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ước tính từ đầu năm nay phía Nga chịu ít nhất 141.500 trường hợp thương vong trong hàng ngũ quân đội, trong đó hơn 83.000 người thiệt mạng.

Con số trên được công bố trong báo cáo trình bày của tướng Ukraine tại cuộc họp Hội đồng Ukraine – NATO diễn ra tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ).

Theo ông Syrskyi, mỗi ngày quân đội Nga bị thương vong ít nhất 1.000 binh sĩ, do quân đội Ukraine áp dụng chiến thuật phòng thủ chủ động, và cũng nhờ vai trò then chốt của các đơn vị tác chiến không người lái của Ukraine trong chiến thuật này.

Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng số liệu mới nhất do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 20.5 cho thấy Ukraine trong vòng 24 giờ đã tổn thất khoảng 990 binh sĩ trên các mặt trận.

Lực lượng Nga cũng phá hủy một tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard của đối phương do Đức sản xuất, và triển khai hàng loạt các cuộc tấn công nhằm vào nhiều vị trí tập kết của quân đội Ukraine.

Còn theo TASS, Trung đoàn 1194 của Cụm tác chiến miền Nam Nga tại Donetsk đang được nâng cấp máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) để thực hiện nhiệm vụ phòng không, đặc biệt nhằm đối phó các UAV hạng nặng của Ukraine như dòng Baba-Yaga.

ảnh: bộ quốc phòng nga

Ukraine tăng cường phòng thủ phía bắc

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói nước này sẽ tăng cường binh lực ở các vùng lãnh thổ phía bắc và gia tăng áp lực ngoại giao lên Belarus để ứng phó khả năng Nga có thể mở kế hoạch quân sự mới theo hướng bắc của Kyiv.

Ông Zelensky cho hay Ukraine đã biết về 5 kịch bản mà Nga xây dựng để mở rộng chiến sự theo hướng bắc.

"Chúng tôi đã phân tích chi tiết dữ liệu do các cơ quan tình báo thu thập về kế hoạch tiến công của Nga theo hướng Chernihiv – Kyiv", ông Zelensky viết trên X, trong đó Chernihiv là thành phố nằm phía bắc thủ đô trên tuyến đường dẫn đến Belarus. "Lực lượng của chúng tôi tại khu vực này sẽ được tăng cường", nhà lãnh đạo khẳng đinh.

Về phần mình, tướng Syrskyi một ngày trước cũng thông tin rằng Kyiv nắm được dữ liệu cho thấy Bộ Tổng tham mưu Nga đang tính toán và lên kế hoạch cho các chiến dịch tấn công từ hướng bắc.

Nga và Belarus chưa bình luận thông tin trên.

Cũng trong hôm 20.5, người dân thủ đô Vilnius của Lithuania được yêu cầu tìm nơi trú ẩn, trong khi Tổng thống và Thủ tướng nước này được đưa tới địa điểm an toàn sau khi quân đội phát hiện vật thể nghi UAV gần biên giới với Belarus.

Lệnh cảnh báo khẩn cấp đến từ quân đội và kéo dài khoảng một giờ đồng hồ. Không phận sân bay Vilnius phải tạm thời đóng cửa trong thời gian này.

Theo hãng tin BNS, Tổng thống Gitanas Nauseda và Thủ tướng Inga Ruginiene lập tức được đưa đến nơi trú ẩn, và Quốc hội Lithuania cũng phát lệnh sơ tán.

ảnh: reuters

Những gì diễn ra đánh dấu lần báo động quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2.2022, buộc người dân và giới lãnh đạo tại một thủ đô thuộc Liên minh châu Âu và NATO phải khẩn cấp tìm nơi trú ẩn.

Lithuania giáp Belarus, đồng minh thân cận của Nga, ở phía đông và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga ở phía tây. Cảnh báo được đưa ra sau khi quân đội Lithuania phát hiện hoạt động của UAV tại Belarus.

Tư lệnh Lục quân Lithuania, Chuẩn tướng Nerijus Stankevicius nói Belarus đã thông báo cho Vilnius về nguy cơ có UAV di chuyển về phía lãnh thổ Lithuania.

Trước diễn biến trên, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đánh giá cao phản ứng của thành viên liên minh trước những sự cố UAV trong thời gian gần đây.