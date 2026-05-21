Thế giới

Tình báo Ukraine cáo buộc Nga tấn công bằng tên lửa chứa uranium nghèo

Khánh An
21/05/2026 09:30 GMT+7

Cơ quan An ninh Ukraine cho biết các tên lửa của Nga trang bị đầu đạn chứa uranium nghèo đã được phát hiện từ một tên lửa không đối không R-60 chưa phát nổ, được gắn trên một máy bay không người lái Geran-2.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 20.5 cho biết các tên lửa của Nga trang bị đầu đạn chứa uranium nghèo đã được phát hiện sau một cuộc tấn công vào tỉnh Chernihiv của Ukraine hồi tháng trước.

Mức độ phóng xạ cao được phát hiện từ một tên lửa không đối không R-60 chưa phát nổ, được gắn trên một máy bay không người lái (UAV) Geran-2 đã qua sửa đổi, được lực lượng Nga sử dụng để đánh trả các máy bay của Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ phòng không.

SBU cho biết nguồn phóng xạ là các đầu đạn uranium nghèo, cụ thể là Uranium-235 và Uranium-238, theo trang tin The Kyiv Independent.

Uranium nghèo là sản phẩm phụ của quá trình làm giàu uranium. Với mật độ gấp khoảng 2,5 lần so với thép, vật liệu này đặc biệt hiệu quả trong việc xuyên thủng lớp giáp dày trên chiến trường.

SBU cùng với các đơn vị khác của Ukraine đã thu giữ đầu đạn tên lửa và vận chuyển nó đến một cơ sở lưu trữ chất thải phóng xạ.

SBU cảnh báo người dân Ukraine cần hết sức thận trọng nếu phát hiện mảnh vỡ từ UAV, tên lửa hoặc các loại vũ khí khác, do tính độc hại và phóng xạ của uranium nghèo.

Nga chưa lập tức lên tiếng về cáo buộc trên.

Mỹ là quốc gia sử dụng rộng rãi nhất đạn uranium nghèo trong các cuộc chiến, như trong chiến tranh vùng Vịnh lần 1, cũng như tại Nam Tư và Iraq. Anh cũng là quốc gia sử dụng rộng rãi đạn pháo tăng DU trên dòng xe tăng Challenger-2.

Hôm 20.5, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố rằng nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine, phản ứng từ NATO sẽ "rất tàn khốc".

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga và Belarus đã bắt đầu cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chung trong bối cảnh Moscow mô tả là "mối đe dọa xâm lược".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 21.5 có sự tham gia của Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga, Hạm đội phía Bắc và Thái Bình Dương, Bộ Tư lệnh Không quân tầm xa và các đơn vị thuộc Quân khu Leningrad và Quân khu Trung tâm.

Tại cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết lô đạn uranium nghèo đầu tiên, trị giá 175 triệu USD, dự kiến sẽ được gửi đến Ukraine trong mùa thu năm nay, theo Reuters.

