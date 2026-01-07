Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Lo phụ thuộc Nga, Mỹ đẩy mạnh làm giàu uranium

Trí Đỗ
Trí Đỗ
07/01/2026 06:00 GMT+7

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 5.1 thông báo đã trao các đơn đặt hàng với tổng trị giá 2,7 tỉ USD cho 3 công ty American Centrifuge Operating, General Matter và Orano Federal Services, nhằm tăng cường năng lực làm giàu uranium trong nước trong thập niên tới.

Ngoài ra, Bộ Năng lượng Mỹ cũng trao 28 triệu USD cho Global Laser Enrichment để tiếp tục phát triển công nghệ làm giàu uranium thế hệ mới, trong khuôn khổ một chương trình cạnh tranh riêng được khởi động từ tháng 12.2025.

- Ảnh 1.

Hình ảnh kho chứa nhiên liệu tại nhà máy điện hạt nhân San Onofre ở bang California (Mỹ)

Ảnh: Reuters

Theo Reuters, động thái này được xem là bước đi quan trọng giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hạt nhân nhập khẩu, đồng thời tạo việc làm và hỗ trợ cả các nhà máy điện hạt nhân đang vận hành lẫn các dự án trong tương lai.

Theo các hợp đồng, các công ty được lựa chọn sẽ phải đạt những mốc kỹ thuật cụ thể để cung cấp uranium làm giàu mức thấp và uranium làm giàu mức thấp có độ tinh khiết cao (HALEU), phục vụ các nhà máy điện hạt nhân hiện có cũng như các lò phản ứng module nhỏ và lò phản ứng thế hệ mới. Nguồn vốn sẽ được giải ngân theo từng giai đoạn, gắn với tiến độ thực hiện.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết chương trình này sẽ giúp bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định cho 94 lò phản ứng hạt nhân thương mại của nước này, đồng thời chuẩn bị cho vai trò lâu dài của các công nghệ hạt nhân trong cơ cấu năng lượng tương lai.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết khoản đầu tư trên phù hợp với nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là Nga. Hiện Nga là quốc gia duy nhất sản xuất HALEU ở quy mô thương mại, loại uranium được làm giàu ở mức từ 5 - 20%, giúp các lò phản ứng công nghệ cao hoạt động hiệu quả hơn.

