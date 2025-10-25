Georgia bắt 3 người Trung Quốc mua uranium trái phép

Interpress dẫn lời Phó giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Georgia Lasha Magradze cho biết 3 người bị bắt giữ đã lên kế hoạch mua vật liệu hạt nhân uranium với giá 400.000 USD (10,5 tỉ đồng) và vận chuyển về Trung Quốc, qua Nga.

Những bồn chứa muối uranium hexafluoride, nguyên liệu thô cho các lò phản ứng hạt nhân, tại một cơ sở công nghiệp ở Kazakhstan ẢNH: REUTERS

Theo các quan chức, một công dân Trung Quốc đã đến Georgia và đưa các chuyên gia đến để cùng đi tìm mua uranium trên khắp cả nước. Các thành viên khác của nhóm tội phạm điều phối hoạt động từ Trung Quốc.

Các đối tượng bị nhận diện và bị bắt khi đang thương lượng chi tiết của giao dịch trái phép, AP dẫn thông báo cho biết. Cơ quan không nêu rõ vụ bắt giữ xảy ra khi nào cũng như danh tính của các nghi phạm.

Động cơ của vụ mua bán này cũng chưa được nêu rõ. Vị quan chức an ninh Georgia cho biết những người bị bắt giữ phải đối mặt với các cáo buộc có thể khiến họ bị giam giữ tới 10 năm.

Trung Quốc chưa bình luận về vụ việc.

An ninh của vật liệu hạt nhân còn sót lại từ thời Liên Xô là một trong những mối lo ngại lớn nhất từ khi Liên Xô, trong đó Georgia từng là một phần, tan rã năm 1991. Đã có một số vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hoạt động buôn bán trái phép vật liệu hạt nhân ở Georgia trong những thập niên gần đây.

Vào tháng 7, Georgia đã bắt giữ một công dân nước này và một công dân Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc mua, sở hữu và xử lý trái phép các chất phóng xạ mà cơ quan an ninh quốc gia cho biết có thể được sử dụng để chế tạo bom chết người.