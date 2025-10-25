Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Georgia bắt 3 người Trung Quốc mua uranium trái phép

Vi Trân
Vi Trân
25/10/2025 18:43 GMT+7

Cơ quan An ninh quốc gia Georgia ngày 25.10 cho biết đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc tại thủ đô Tbilisi vì tội mua trái phép 2 kg "vật liệu hạt nhân" uranium, theo hãng thông tấn Interpress.

Interpress dẫn lời Phó giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Georgia Lasha Magradze cho biết 3 người bị bắt giữ đã lên kế hoạch mua vật liệu hạt nhân uranium với giá 400.000 USD (10,5 tỉ đồng) và vận chuyển về Trung Quốc, qua Nga.

Georgia bắt 3 người Trung Quốc mua uranium trái phép - Ảnh 1.

Những bồn chứa muối uranium hexafluoride, nguyên liệu thô cho các lò phản ứng hạt nhân, tại một cơ sở công nghiệp ở Kazakhstan

ẢNH: REUTERS

Theo các quan chức, một công dân Trung Quốc đã đến Georgia và đưa các chuyên gia đến để cùng đi tìm mua uranium trên khắp cả nước. Các thành viên khác của nhóm tội phạm điều phối hoạt động từ Trung Quốc.

Các đối tượng bị nhận diện và bị bắt khi đang thương lượng chi tiết của giao dịch trái phép, AP dẫn thông báo cho biết. Cơ quan không nêu rõ vụ bắt giữ xảy ra khi nào cũng như danh tính của các nghi phạm.

Động cơ của vụ mua bán này cũng chưa được nêu rõ. Vị quan chức an ninh Georgia cho biết những người bị bắt giữ phải đối mặt với các cáo buộc có thể khiến họ bị giam giữ tới 10 năm.

Trung Quốc chưa bình luận về vụ việc.

An ninh của vật liệu hạt nhân còn sót lại từ thời Liên Xô là một trong những mối lo ngại lớn nhất từ khi Liên Xô, trong đó Georgia từng là một phần, tan rã năm 1991. Đã có một số vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hoạt động buôn bán trái phép vật liệu hạt nhân ở Georgia trong những thập niên gần đây.

Vào tháng 7, Georgia đã bắt giữ một công dân nước này và một công dân Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc mua, sở hữu và xử lý trái phép các chất phóng xạ mà cơ quan an ninh quốc gia cho biết có thể được sử dụng để chế tạo bom chết người.

Tin liên quan

Thủ lĩnh yakuza Nhật Bản nhận tội buôn lậu vật liệu hạt nhân

Thủ lĩnh yakuza Nhật Bản nhận tội buôn lậu vật liệu hạt nhân

Thủ lĩnh tổ chức tội phạm Nhật Bản ngày 8.1 đã nhận tội tại Mỹ về cáo buộc buôn bán vật liệu hạt nhân trái phép.

Mỹ buộc tội trùm yakuza Nhật âm mưu bán vật liệu hạt nhân

Phát hiện vật liệu hạt nhân trong nhà dân ở Sydney

Khám phá thêm chủ đề

Georgia trung quốc Vật liệu hạt nhân Uranium
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận