Doanh nghiệp Nga đề nghị Tổng thống Putin cho trang bị vũ khí chống UAV

Thụy Miên
26/05/2026 20:29 GMT+7

Các doanh nghiệp Nga cho hay sẵn sàng chi tiền tài trợ để mua vũ khí hạng nặng hơn và những hệ thống điện tử nhằm bảo vệ các nhà máy của họ trước những vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) từ Ukraine.

Russian business to Putin: we need heavier weapons for drone defence - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngắm bắn thử súng trường thiện xạ bán tự động Chukavin SVCh-308 của nhà sản xuất Kalashnikov tại một sự kiện ở ngoại ô Moscow hôm 19.9.2018

ảnh: reuters

Reuters hôm 26.5 dẫn thông tin từ website chính thức của Điện Kremlin với nội dung ông Alexander Shokhin, người đứng đầu tổ chức vận động hành lang lớn nhất nước cho các doanh nghiệp Nga, đã trình bày nguyện vọng trên trong cuộc gặp (không đề cập rõ ngày) với Tổng thống Vladimir Putin.

Trong thời gian qua, ngành công nghiệp Nga, từ lọc dầu, trữ dầu, các nhà máy phân bón và cảng, phải đối mặt với làn sóng gia tăng các cuộc tấn công của UAV Ukraine.

Chính quyền Moscow trước đó đã đồng ý cho những công ty an ninh tư nhân nhận thầu bảo vệ các cơ sở công nghiệp được sử dụng súng trường tự động cỡ nòng 7,62 mm, như AK-47. Bên cạnh đó, Điện Kremlin cũng cho phép huy động lực lượng quân dự bị gia nhập các đơn vị phụ trách bảo vệ nhà máy, cơ sở sản xuất.

Ukraine nói Nga đang sử dụng UAV tự sát mới dùng động cơ phản lực

Tuy nhiên, trước áp lực đến từ các UAV Ukraine, ông Shokhin trình bày với Tổng thống Putin rằng các doanh nghiệp Nga không chỉ cần các dòng vũ khí hạng nhẹ như súng cỡ nòng 7,62 mm, mà còn cần thêm những dòng vũ khí lớn hơn, bao gồm các hệ thống tác chiến điện tử, thiết bị laser và những vũ khí cỡ nòng khác.

"Các doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền tài trợ cho nỗ lực trang bị này, nhưng cần có cơ chế quy định rõ ràng việc triển khai", theo ông Shokhin, người đứng đầu Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga.

Ông Shokhin cũng đề xuất với Tổng thống Putin cân nhắc cho doanh nghiệp hoãn thi hành những khoản phạt do chậm nộp thuế và các khoản khác nộp cho ngân sách nhà nước trong lúc các công ty phải sửa chữa những cơ sở bị hư hại sau khi trúng đòn tấn công của UAV Ukraine.

Tàu ngầm nội địa Hàn Quốc hoàn tất hành trình kỷ lục vượt Thái Bình Dương

Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho được thiết kế và đóng tại Hàn Quốc đã thành công vượt Thái Bình Dương trong cuộc hành trình dài nhất lịch sử hoạt động tàu ngầm của hải quân nước này.

