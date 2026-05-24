Thế giới Quân sự

Máy bay quân sự Mỹ diễn tập giữa thủ đô Venezuela

Trí Đỗ
24/05/2026 08:06 GMT+7

Quân đội Mỹ ngày 23.5 tiến hành cuộc diễn tập phản ứng nhanh tại thủ đô Caracas của Venezuela.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của thủy quân lục chiến, máy bay quân sự và lực lượng hải quân Mỹ. Hai máy bay MV-22B Osprey, dòng máy bay lai giữa trực thăng và máy bay cánh cố định, đã bay qua khu vực Đại sứ quán Mỹ mới được mở lại ở Caracas, trước khi hạ cánh xuống một bãi đậu xe gần đó, theo Hãng tin AP ngày 24.5.

Một máy bay MV-22B Osprey của Mỹ trong một cuộc tập trận quân sự tại Caracas, Venezuela ngày 23.5.2026

Theo Đại sứ quán Mỹ, hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng phản ứng nhanh của lực lượng Mỹ trong các tình huống khẩn cấp. "Bảo đảm khả năng phản ứng nhanh của quân đội là yếu tố then chốt để duy trì mức độ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, cả ở Venezuela và trên toàn thế giới", Đại sứ quán Mỹ viết trên Instagram.

Đại sứ quán Mỹ cho biết Washington vẫn "cam kết bảo đảm việc thực hiện" kế hoạch 3 giai đoạn của Tổng thống Donald Trump, trong đó có mục tiêu ổn định tình hình Venezuela.

Chính phủ Venezuela đã cho phép cuộc diễn tập theo đề nghị của phía Mỹ, nhằm chuẩn bị cho các tình huống sơ tán trong trường hợp khẩn cấp y tế hoặc thảm họa, theo Reuters. Phía Venezuela cho hay cuộc diễn tập bao gồm việc 2 máy bay Osprey hạ cánh gần Đại sứ quán Mỹ, trong khi một số tàu của Mỹ tiến vào vùng biển Venezuela ở biển Caribbean.

Tướng Francis Donovan, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền nam của Mỹ - đơn vị phụ trách các hoạt động quân sự của Washington tại châu Mỹ, đã trực tiếp quan sát cuộc tập trận cũng đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của Venezuela.

Sự xuất hiện của máy bay quân sự Mỹ tại Caracas gây chú ý trong dư luận địa phương. "Điều này khiến chúng tôi cảnh giác. Một quốc gia nước ngoài bay ngang qua thành phố là điều rất mới lạ với chúng tôi, nhất là khi đó là Mỹ, trong bối cảnh đất nước đang có nhiều biến động", bà Evelyn Rebolledo, 57 tuổi, một quản lý sống tại thủ đô Venezuela, chia sẻ với Reuters.

Cuộc diễn tập diễn ra gần 2 tháng sau khi Mỹ chính thức mở lại đại sứ quán tại Caracas, đánh dấu bước đi mới trong quá trình khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ với Venezuela.

Thời gian qua, chính quyền ông Trump ủng hộ chính phủ lâm thời Venezuela của bà Delcy Rodríguez, người từng là phó tổng thống dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro. Chính phủ Venezuela cũng đã thông qua các đạo luật mở cửa nguồn dự trữ dầu mỏ và khoáng sản khổng lồ của Venezuela cho Mỹ.

Venezuela đồng ý để Mỹ diễn tập bay qua không phận thủ đô

Hôm 21.5, Venezuela thông báo đã đồng ý cho Mỹ thực hiện cuộc bay qua không phận Caracas theo một phần của hoạt động diễn tập sơ tán nhân sự của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô.

