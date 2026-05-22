Venezuela đồng ý để Mỹ diễn tập bay qua không phận thủ đô

Cờ Mỹ tại đại sứ quán nước này ở Caracas hôm 14.3.2026 ảnh: afp

"Theo yêu cầu của Đại sứ quán Mỹ, giới hữu trách đã duyệt cuộc diễn tập sơ tán vào ngày 23.5, để chuẩn bị cho các sự kiện khẩn cấp y tế hoặc những tình huống thảm họa", AFP hôm nay 22.5 dẫn lời Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, nhà ngoại giao Venezuela cho biết, theo một phần của cuộc diễn tập, hai máy bay sẽ thực hiện những chuyến bay có kiểm soát qua thành phố Caracas và sẽ đáp xuống khuôn viên Đại sứ quán Mỹ.

Lực lượng Mỹ thường sử dụng trực thăng cho các hoạt động sơ tán.

Chuyến bay qua không phận Caracas phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ Mỹ - Venezuela kể từ sau chiến dịch quân sự của Mỹ tiến hành và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu năm nay.

Chiến dịch này được bắt đầu bằng những cuộc không kích rạng sáng 3.1 nhằm vào các hệ thống phòng không Venezuela và kết thúc bằng vụ bắt giữ hai vợ chồng ông Maduro ở Caracas.

Ông Maduro đã được đưa về Mỹ và đang bị giam giữ chờ xử với các cáo buộc do Mỹ đưa ra.

Cấp phó Delcy Rodriguez của ông Maduro hiện trở thành tổng thống lâm thời của Venezuela.

Dưới áp lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Rodriguez thúc đẩy việc thông qua những đạo luật mở cửa lĩnh vực dầu mỏ và khai khoáng để tiếp nhận đầu tư từ bên ngoài.

Đổi lại, ông Trump nới lỏng cấm vận cho quốc gia vùng Caribbean.