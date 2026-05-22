Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Venezuela đồng ý để Mỹ diễn tập bay qua không phận thủ đô

Thụy Miên
Thụy Miên
22/05/2026 07:08 GMT+7

Hôm 21.5, Venezuela thông báo đã đồng ý cho Mỹ thực hiện cuộc bay qua không phận Caracas theo một phần của của hoạt động diễn tập sơ tán nhân sự của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô.

Venezuela đồng ý để Mỹ diễn tập bay qua không phận thủ đô- Ảnh 1.

Cờ Mỹ tại đại sứ quán nước này ở Caracas hôm 14.3.2026

ảnh: afp

"Theo yêu cầu của Đại sứ quán Mỹ, giới hữu trách đã duyệt cuộc diễn tập sơ tán vào ngày 23.5, để chuẩn bị cho các sự kiện khẩn cấp y tế hoặc những tình huống thảm họa", AFP hôm nay 22.5 dẫn lời Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, nhà ngoại giao Venezuela cho biết, theo một phần của cuộc diễn tập, hai máy bay sẽ thực hiện những chuyến bay có kiểm soát qua thành phố Caracas và sẽ đáp xuống khuôn viên Đại sứ quán Mỹ.

Lực lượng Mỹ thường sử dụng trực thăng cho các hoạt động sơ tán.

Chuyến bay qua không phận Caracas phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ Mỹ - Venezuela kể từ sau chiến dịch quân sự của Mỹ tiến hành và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu năm nay.

Chiến dịch này được bắt đầu bằng những cuộc không kích rạng sáng 3.1 nhằm vào các hệ thống phòng không Venezuela và kết thúc bằng vụ bắt giữ hai vợ chồng ông Maduro ở Caracas.

Ông Maduro đã được đưa về Mỹ và đang bị giam giữ chờ xử với các cáo buộc do Mỹ đưa ra.

Cấp phó Delcy Rodriguez của ông Maduro hiện trở thành tổng thống lâm thời của Venezuela.

Dưới áp lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Rodriguez thúc đẩy việc thông qua những đạo luật mở cửa lĩnh vực dầu mỏ và khai khoáng để tiếp nhận đầu tư từ bên ngoài.

Đổi lại, ông Trump nới lỏng cấm vận cho quốc gia vùng Caribbean.

Tin liên quan

Tổng thống Trump đăng ảnh đồ họa mô phỏng Venezuela là bang thứ 51

Tổng thống Trump đăng ảnh đồ họa mô phỏng Venezuela là bang thứ 51

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12.5 (giờ Mỹ) đăng lên tài khoản Truth Socal hình ảnh bản đồ mô tả vị trí Venezuela bị chèn cờ Mỹ và bên trên là dòng chữ 'bang thứ 51'.

Thương mại Mỹ - Venezuela tăng sau khi Tổng thống Maduro bị bắt

Venezuela ký thỏa thuận dầu khí với hai công ty Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela không phận Caracas đại sứ quán mỹ diễn tập sơ tán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận