Thương mại Mỹ - Venezuela tăng sau khi Tổng thống Maduro bị bắt

Phòng Thương mại và Công nghiệp Venezuela - Mỹ ngày 12.3 thông báo thương mại song phương trong 3 tháng đầu năm đạt 3,29 tỉ USD, tăng 22,7% so với 2,68 tỉ USD trong cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu của Venezuela sang Mỹ đạt tổng cộng 1,8 tỉ USD, trong đó doanh thu bán dầu thô chiếm 96,5%, theo số liệu từ Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez chào đón Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Kyle Haustveit trong lễ ký kết thỏa thuận dầu khí giữa công ty Chevron Venezuela và chính phủ Venezuela ở Caracas ngày 13.4 Ảnh: AFP

Washington và Caracas đã tái thiết lập quan hệ sau khi Tổng thống Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt trong cuộc đột kích ở thủ đô Caracas vào ngày 3.1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hậu thuẫn việc cựu phó tổng thống của ông Maduro là bà Delcy Rodriguez lên thay thế ông Maduro với điều kiện bà phải cho phép Mỹ tiếp cận dầu mỏ của Venezuela. Hai nước đã chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao vào tháng 3.

Ngay sau khi ông Maduro bị bắt và đưa sang Mỹ, bà Rodriguez xúc tiến việc chấm dứt sự kiểm soát của nhà nước đối với ngành dầu mỏ để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Về phần mình, Washington đã nới lỏng một loạt lệnh cấm vận đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela và cấp phép cho các công ty nước ngoài hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này.

Một số công ty dầu mỏ của Mỹ đã ký kết thỏa thuận với chính phủ Venezuela. Caracas cũng đã tự do hóa luật khai thác khoáng sản của mình.

Mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của Venezuela sang Mỹ là cà phê, trong khi các mặt hàng nhập khẩu chính là ngũ cốc, thiết bị điện và thức ăn chăn nuôi, theo AFP.