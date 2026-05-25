Thế giới Quân sự

Tàu ngầm nội địa Hàn Quốc hoàn tất hành trình kỷ lục vượt Thái Bình Dương

Thụy Miên
25/05/2026 11:12 GMT+7

Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho được thiết kế và đóng tại Hàn Quốc đã thành công vượt Thái Bình Dương trong cuộc hành trình dài nhất lịch sử hoạt động tàu ngầm của hải quân nước này.

Các thành viên Hải quân Canada hôm 24.5 chào mừng thủy thủ đoàn của tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho tại quân cảng Esquimalt

ảnh: hải quân hàn quốc

Báo The Chosun Ilbo hôm nay 25.5 dẫn thông báo từ Hải quân Hàn Quốc cho biết tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho vào sáng 23.5 (giờ địa phương) đã đến quân cảng Esquimalt tại TP. Victoria (tỉnh bang British Columbia, Canada) để tham gia cuộc diễn tập hải quân với Canada.

Tàu hộ vệ Daejeon đóng vai trò hộ tống tàu ngầm Hàn Quốc vượt Thái Bình Dương.

Ngày 25.3, tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho trọng tải 3.000 tấn đã rời căn cứ hải quân Jinhae ở tỉnh Nam Gyeongsang và vượt qua quãng đường khoảng 14.000 km đi qua Guam và Hawaii của Mỹ trước khi đến bờ tây Canada.

Hải quân Hàn Quốc cho biết sứ mệnh trên chứng tỏ năng lực tác chiến tầm xa của tàu ngầm nội địa, cũng như điều kiện sinh hoạt được đảm bảo trên tàu.

Dosan Ahn Chang-ho là tàu ngầm diesel-điện và được trang bị hệ thống động lực không phụ thuộc không khí. Đây là công nghệ cho phép tàu hoạt động dưới nước trong thời gian dài mà không cần nổi lên để lấy oxy.

Sau thành công trên, Hàn Quốc đang chuẩn bị công bố lộ trình phát triển chương trình tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, theo UPI.

Động thái này phản ánh nỗ lực của Seoul nhằm tăng cường cái mà giới chức gọi là năng lực răn đe chiến lược thông thường mạnh nhất mà một nước không sở hữu vũ khí hạt nhân có thể đạt được.

Và Hàn Quốc xem tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân là công cụ răn đe chiến lược trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa, cũng như trước việc cạnh tranh hàng hải trong khu vực ngày càng gia tăng.

Giới chức quân sự cấp cao của chính quyền Seoul cho hay Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng đã hoàn tất những đánh giá kỹ thuật đối với chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và hiện phối hợp với các bộ ngành liên quan để xây dựng chiến lược ngoại giao và khung pháp lý cần thiết.

Ông Kim Jong-un chỉ thị củng cố lực lượng quân đội Triều Tiên giáp Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 19.5 thông báo đang tiến hành cuộc tập trận từ ngày 19-21.5 để luyện tập việc chuẩn bị và sử dụng lực lượng hạt nhân trong bối cảnh có mối đe dọa xâm lược, theo hãng tin TASS.

