Chiến sự Ukraine ngày 1.554: Loạt mục tiêu chiến lược Nga hứng đòn UAV diện rộng

Theo TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.5, các UAV bị bắn hạ trên các vùng Belgorod, Krasnodar, Kursk, Oryol, Tula, Volgograd và Voronezh, cũng như tại Crimea, biển Đen và biển Azov.

Các quan chức Nga cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn tên lửa và UAV tại nhiều khu vực. Trong khi đó, các đoạn video và kênh giám sát địa phương ghi nhận cháy nổ tại một số địa điểm được cho là có liên quan hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga, theo The Kyiv Independent.

Binh sĩ Ukraine bắn pháo tự hành về phía các vị trí của Nga ở vùng Donetsk ngày 27.5.2026 ẢNH: REUTERS

Thống đốc tỉnh Voronezh Alexander Gusev nói lực lượng phòng không đã bắn hạ hai "mục tiêu tốc độ cao". Theo ông, không có thương vong, nhưng mảnh vỡ rơi xuống làm hư hại một cửa hàng sửa lốp xe và một công trình phụ trợ.

Ở thành phố Taganrog thuộc tỉnh Rostov, người dân báo cáo nghe nhiều tiếng nổ và nhìn thấy khói bốc lên tại một số khu vực. Các thông tin ban đầu cho rằng hỏa hoạn có thể xảy ra tại một cơ sở chuyên bảo trì, sửa chữa thiết bị hàng không của Nga. Taganrog nằm trên bờ biển Azov, cách biên giới Ukraine khoảng 40 km.

Tại vùng Krasnodar, các kênh giám sát địa phương đưa tin nhà máy lọc dầu Tuapse trên bờ biển Đen có thể nằm trong số các mục tiêu bị tấn công. Chính quyền Nga nói mảnh vỡ UAV rơi xuống khu vực cảng biển Tuapse gây cháy. Quân đội Ukraine hồi tháng 5 từng xác nhận đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse 4 lần trong mùa xuân.

Giới doanh nghiệp Nga: Cần vũ khí mạnh hơn để phòng thủ trước UAV

Tại Sevastopol ở Crimea, Thống đốc Mikhail Razvozhayev nói thành phố bị tấn công bằng nhiều loại vũ khí, trong đó có thể gồm tên lửa Storm Shadow. Một tên lửa được cho là đã đánh trúng tòa nhà chi nhánh phía nam của Ngân hàng Trung ương Nga tại Sevastopol, khiến mái nhà bốc cháy và làm hư hại cửa sổ, ban công của các tòa nhà lân cận do sóng xung kích.

Trong khi đó, TASS dẫn lời bà Yevgenia Yashina, Giám đốc truyền thông của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nói thành phố Enerhodar, nơi đặt nhà máy này, đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV từ Ukraine đêm 26.5.

Phía Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine nhìn thấy "bước ngoặt" để xoay chuyển chiến trường

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 27.5, thiếu tướng Andriy Biletsky, chỉ huy Quân đoàn 3 Ukraine, cho rằng quân đội Nga đã kiệt sức và khó tạo ra các đột phá lớn.

Thiếu tướng Andriy Biletsky thuộc Quân đoàn 3 của Lực lượng Vũ trang Ukraine ẢNH: REUTERS

Theo ông, nếu Ukraine có thể tạo ra và duy trì đà tiến công trong vài tháng tới, Kyiv có thể giành lại thế chủ động dọc chiến tuyến, đồng thời buộc Nga từ bỏ mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. "Tôi tin rằng 6 đến 9 tháng tới sẽ là bước ngoặt. Chính xác hơn, tôi nghĩ 6 tháng tới là quan trọng nhất", ông Biletsky nói.

"Chúng tôi cần xác định những hướng có thể cải thiện vị thế, kiểm soát một số điểm chiến lược, rồi đàm phán với Nga từ vị thế mạnh, chứ không phải yếu, về một thỏa thuận ngừng bắn thực sự ổn định", ông Biletsky nói. Theo ông, xét về quân sự, mục tiêu này là khả thi. Vấn đề Donetsk hiện là một trong những trở ngại lớn trong các nỗ lực hòa đàm giải quyết xung đột Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 26.5 tiếp tục thúc đẩy ý tưởng về một thỏa thuận ngừng bắn giới hạn, xem đây là bước thử nghiệm để tiến tới một lệnh ngừng bắn rộng hơn với Nga. Ông cho hay hình thức cụ thể vẫn chưa được quyết định, song nhấn mạnh Ukraine muốn bắt đầu từ một lĩnh vực hẹp, có phạm vi rõ ràng, để kiểm chứng khả năng các bên tuân thủ.

Phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga cảnh báo người nước ngoài rời Kyiv, EU phản ứng

NATO củng cố thế phòng thủ ở sườn phía đông

NATO đang lên kế hoạch tăng cường phòng thủ tại khu vực Baltic bằng một cấu trúc chỉ huy mới, cho phép điều động nhanh lực lượng Đức và Hà Lan đến Latvia và Estonia trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, theo Reuters ngày 26.5.

Binh sĩ NATO tham gia cuộc tập trận quân sự "Brave Griffin 26/II" gần làng Akmenynu, huyện Alytus (Lithuania) ngày 6.5.2026

Hiện các hoạt động của NATO tại vùng Baltic và miền bắc Ba Lan được điều phối bởi một bộ chỉ huy đa quốc gia đặt tại Szczecin, Ba Lan. Theo kế hoạch đang được thảo luận, Quân đoàn Đức - Hà Lan, đặt tại Münster (Đức), sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ Latvia và Estonia.

Theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin, sự điều chỉnh này sẽ phân chia rõ hơn trách nhiệm trong khu vực, đồng thời giúp NATO tăng khả năng triển khai lực lượng quy mô lớn trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, việc bổ sung thêm một quân đoàn chỉ huy sẽ giúp liên minh có thể điều động "lực lượng lớn một cách nhanh chóng", trong bối cảnh các nước Baltic nằm gần Nga và bị xem là điểm dễ tổn thương về địa lý.

Đức, Hà Lan và các đối tác dự kiến sẽ phối hợp tăng cường lực lượng được phân công. Một quân đoàn khi hoạt động đầy đủ thường có khoảng 40.000 - 60.000 binh sĩ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào quyết định này có hiệu lực, cũng như số lượng binh sĩ cụ thể sẽ được đặt dưới quyền chỉ huy mới trong trường hợp khủng hoảng.

Kế hoạch tái cấu trúc cho thấy NATO tiếp tục coi Baltic là khu vực trọng yếu trong thế trận phòng thủ sườn phía đông, đặc biệt giữa lúc chiến sự Nga - Ukraine kéo dài và căng thẳng an ninh tại châu Âu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các quan chức tình báo và an ninh châu Âu ngày 27.5 nói với The Wall Street Journal rằng họ ngày càng quan ngại khả năng Nga mở rộng chiến sự ra ngoài Ukraine, trong đó có thể tìm cách thử phản ứng của NATO tại các nước Baltic, biển Baltic hoặc Bắc Cực.