Chiến sự Ukraine ngày 1.553: Nga chuyển sang chiến thuật tấn công mới

Pháo binh Ukraine khai hỏa về hướng các mục tiêu Nga ở Dnipropetrovsk hôm 25.5 ảnh: reuters

Nga tiếp tục kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine

"Cụm tác chiến phía bắc của quân đội Nga đã kiểm soát các khu định cư Zapselye và Ryasnoye của vùng Sumy thông qua các kế hoạch tác chiến chủ động", TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 26.5.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố quân đội Ukraine trong ngày đã tổn thất khoảng 1.075 binh sĩ trên toàn bộ chiến tuyến. Còn theo số liệu của văn phòng Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, tổn thất của phía Nga cùng ngày là 1.010 binh sĩ.

Bên cạnh đó, chính quyền Kyiv cho hay đã có 8 dân thường thiệt mạng và 105 người khác bị thương tại 8 vùng của Ukraine trong ngày 26.5. Nga chưa bình luận thông tin này nhưng trước nay phủ nhận tấn công dân thường.

UAV tự sát Geran-4 của Nga có gì đặc biệt?

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội đáp trả, cụ thể là triển khai các đợt tấn công có hệ thống nhằm vào Kyiv, sau khi Ukraine bị cáo buộc tấn công một trường dạy nghề ở vùng Luhansk (miền đông Ukraine nhưng đang do Nga kiểm soát) hồi tuần trước khiến 21 người thiệt mạng.

Trong bối cảnh này, TASS dẫn lời chuyên gia quân sự Alexander Stepanov của Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính Công Nga, nhận định rằng hệ thống tên lửa bội siêu thanh Oreshnik có thể phá hủy các cơ sở hạ tầng công nghiệp trong lòng đất ở thủ đô Ukraine.

Ông Stepanov chỉ ra không phận Kyiv đang được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không do phương Tây sản xuất, bao gồm tên lửa Patriot của Mỹ. Thế nhưng, những hệ thống này không thể chặn đứng được vũ khí bội siêu thanh. Đó là lý do ông đưa ra nhận xét trên.

Ông Rubio nói Mỹ sẵn sàng làm trung gian hòa đàm

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp báo ở New Delhi (Ấn Độ) hôm 26.5 ảnh: reuters

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn sẵn sàng làm trung gian cho cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine.

Đề xuất của ông Rubio được đưa ra sau khi Ukraine rung chuyển trước các đợt tấn công của Nga hồi cuối tuần qua, và theo sau cuộc điện đàm giữa nhà ngoại giao Mỹ với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào rạng sáng 26.5 (giờ Việt Nam).

"Mỗi lần các bạn chứng kiến những đợt tấn công lớn của phe này hoặc phe kia, đó là lời nhắc nhở tại sao cuộc xung đột khủng khiếp này giờ đây còn kéo dài hơn Thế chiến thứ hai, và cần phải chấm dứt", Reuters dẫn lời ông Rubio phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Ấn Độ hôm 26.5.

"Mỹ sẵn sàng và chuẩn bị để cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ cần thiết nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột, và hy vọng cơ hội sẽ đến ở một thời điểm nào đó", theo ông Rubio.

Nga cảnh báo người nước ngoài rời Kyiv, EU phản ứng

Cũng trong ngày 26.5, Liên minh châu Âu (EU) triệu tập nhà ngoại giao cấp cao nhất của Nga tại Brussels sau khi Moscow cảnh báo công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao hãy rời Kyiv, và đe dọa mở thêm các đợt tấn công mới nhằm vào thủ đô Ukraine, theo AFP.

"Trong bối cảnh hiện nay, các lực lượng vũ trang Nga bắt đầu triển khai những cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào các cơ sở công nghiệp - quân sự của Ukraine tại Kyiv", TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov cũng đã chuyển cảnh báo này đến Ngoại trưởng Rubio trong cuộc điện đàm mới nhất giữa hai nhà ngoại giao, kêu gọi Washington sơ tán các nhà ngoại giao Mỹ khỏi Kyiv.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Rubio chỉ nói Nga đã "gửi thông báo đến mọi đại sứ quán (ở Kyiv)", chứ không riêng cho phái bộ Mỹ.

Viết trên Facebook, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Ukraine nhấn mạnh: "Chúng tôi chẳng đi đâu cả".

Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres bày tỏ vô cùng quan ngại trước tuyên bố của Nga đối với Kyiv, theo Reuters.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 26.5 cáo buộc Nga tìm cách gây bất ổn cho châu Âu bằng cách kích hoạt những sự cố báo động UAV vừa qua tại các nước vùng Baltic. Moscow bác bỏ cáo buộc này.