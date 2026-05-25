Chiến sự Ukraine ngày 1.551: Nga dội mưa tên lửa xuống Kyiv để trả đũa

Rạng sáng 24.5, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, kết hợp tên lửa và máy bay không người lái (UAV), nhằm vào Kyiv và khu vực lân cận, theo trang The Kyiv Independent.

Đợt tấn công bắt đầu vào khoảng 1 giờ sáng giờ địa phương và sau đó lặp lại nhiều lần từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng.

Cảnh báo không kích đã được phát đi tại tất cả các khu vực khi Không quân Ukraine báo cáo rằng hàng chục tên lửa và hàng trăm UAV đang bay về phía thủ đô.

Những vụ nổ tại Kyiv vào rạng sáng 24.5

Ngay sau đó, Không quân Ukraine cảnh báo về khả năng Nga phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Kyiv thông báo Nga đã phóng 90 tên lửa và 600 UAV, một trong những đợt tấn công lớn nhất trong vòng một năm qua.

Giới chức Ukraine cũng báo cáo hàng chục vụ tấn công bằng tên lửa và UAV ở các nơi khác trên khắp lãnh thổ vào rạng sáng 24.5. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết thiệt hại đã "được ghi nhận ở mọi quận của thành phố".

Tổng thống Zelensky cho biết đã có 4 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương.

Những tòa nhà bị phá hủy trong đợt tấn công rạng sáng 24.5 tại Kyiv

Theo Bộ Văn hóa Ukraine, Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia, một trong những bảo tàng lâu đời và quan trọng nhất ở Ukraine, đã bị hư hại do sóng xung kích. Các bộ sưu tập không bị thiệt hại.

Nhiều công trình khác, gồm tòa nhà Bộ Ngoại giao Ukraine, cũng bị hư hại. Bộ trưởng Ngoại giao Andrii Sybiha cho biết đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến 2 tòa nhà Bộ Ngoại giao bị hư hại do một vụ tấn công, dù không nghiêm trọng.

Dinh thự của đại sứ Albania tại Kyiv cũng bị hư hại, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của nhà ngoại giao, theo thông báo của Bộ trưởng Ngoại giao và châu Âu Albania Ferit Hoxha trên X.

Không chỉ Ukraine, Không quân Ba Lan cũng cho biết đã điều động các máy bay chiến đấu của mình và đồng minh nhằm bảo vệ không phận. Ba Lan cho biết không phát hiện vụ vi phạm không phận nào, Reuters đưa tin.

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp đất nước, bao gồm khả năng sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Đại sứ quán Mỹ tại Kyiv cũng phát cảnh báo và kêu gọi công dân Mỹ trú ẩn.

Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Oreshnik chống lại Ukraine vào tháng 11.2024 trong một cuộc tấn công vào thành phố Dnipro. Tên lửa này gần đây được sử dụng trong một cuộc tấn công vào tỉnh Lviv miền tây Ukraine vào ngày 9.1.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã sử dụng các tên lửa Oreshnik, Iskander, Kinzhal và Zircon để tấn công các sở chỉ huy quân sự của Ukraine, với tuyên bố đáp trả những cuộc tấn công của Kyiv nhắm vào mục tiêu dân sự Nga.

Moscow nói rằng toàn bộ mục tiêu đã bị đánh trúng và mục tiêu của nhiệm vụ đã được hoàn thành. Oreshnik, Kinzhal và Zircon là những tên lửa có thể đạt vận tốc bội siêu thanh và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Iskander là tên lửa đạn đạo chiến thuật và cũng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Mảnh vỡ tên lửa hành trình Nga trên một sân bóng tại Kyiv sau đợt tấn công rạng sáng 24.5

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho Bộ Quốc phòng "đưa ra đề xuất" để đáp trả vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào ký túc xá trường học ở Luhansk hôm 22.5, khiến 21 người thiệt mạng và 42 người bị thương, theo đài RT. Luhansk là vùng đất miền đông Ukraine nhưng hiện phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc tấn công ký túc xá, nói rằng chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự tại khu vực. Ukraine gọi tuyên bố của Nga là thông tin sai lệch, khẳng định Kyiv tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế và chỉ tấn công cơ sở hạ tầng quân sự cũng như cơ sở được sử dụng cho mục đích quân sự.

Tổng thống Putin nhấn mạnh không có cơ sở quân sự hay an ninh nào gần khu ký túc xá.