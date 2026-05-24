Nga xác nhận tấn công Ukraine bằng tên lửa bội siêu thanh Oreshnik

Hình ảnh được cho là tên lửa Oreshnik tấn công Kyiv rạng sáng 24.5 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 24.5 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng nước này đã phóng một tên lửa Oreshnik, tên lửa đạn đạo bội siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, trong đợt tấn công ồ ạt nhằm vào Ukraine.

Bộ này cho biết đợt tấn công trên nhằm đáp trả việc Ukraine tấn công "hạ tầng dân sự".

"Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik, tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa đạn đạo bội siêu thanh phóng từ máy bay Kinzhal và tên lửa hành trình Tsirkon", thông cáo cho biết và đề cập thêm rằng Nga còn tấn công bằng các máy bay không người lái (UAV).

Nhiều hãng tin Nga cho biết các cuộc tấn công bằng 4 loại tên lửa đều thành công, nhắm vào các cơ sở chỉ huy quân sự, căn cứ không quân và các doanh nghiệp khác thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga sử dụng tên lửa Oreshnik trong đợt tấn công rầm rộ tại Kyiv, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Ông cho biết đây là lần thứ 3 Nga tấn công bằng tên lửa Oreshnik.

Một khu vực tại Kyiv bị thiệt hại trong đợt tấn công ngày 24.5 ẢNH: REUTERS

Cuộc không kích dữ dội đã gây hư hại cho các tòa nhà trên khắp thủ đô Ukraine, bao gồm cả các tòa nhà gần văn phòng chính phủ, khu dân cư và trường học.

Ông Zelensky cho biết tên lửa Oreshnik, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, còn tấn công thành phố Bila Tserkva thuộc tỉnh Kyiv. Mục tiêu cụ thể chưa được xác định rõ.

Trước đó, Điện Kremlin ngày 22.5 cáo buộc Ukraine tấn công bằng UAV trúng Ký túc xá Cao đẳng Starobilsk thuộc Đại học Sư phạm Luhansk tại vùng Luhansk (miền đông Ukraine nhưng đang do Nga kiểm soát) gây thương vong, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả.

Hãng TASS ngày 23.5 cho hay số người thiệt mạng trong cuộc không kích tại ký túc xá tăng lên 21, sau khi lực lượng cứu hộ đưa ra thi thể của tất cả nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Bên cạnh đó còn có 42 người bị thương.

Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cuộc tấn công tại Luhansk, được triệu tập theo yêu cầu của Nga, Đại sứ Ukraine Andrii Melnyk đã bác bỏ cáo buộc của người đồng cấp Nga về tội ác chiến tranh, gọi đó là "màn kịch tuyên truyền thuần túy" và khẳng định rằng các hoạt động ngày 22.5 "chỉ nhắm vào cỗ máy chiến tranh của Nga".

Cao ủy phụ trách ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho rằng cuộc tấn công mới nhất của Nga nhằm vào Ukraine cho thấy "hành động liều lĩnh đe dọa bằng vũ khí hạt nhân". "Việc Moscow được cho là đang sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, hệ thống được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân, là một chiến thuật hù dọa chính trị và hành động liều lĩnh đe dọa bằng vũ lực hạt nhân", Reuters ngày 24.5 dẫn lời bà Kallas chỉ trích.

