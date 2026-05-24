Viện trợ quân sự cho Ukraine tiếp tục gặp trở ngại

Gói viện trợ này đã được Quốc hội Mỹ thông qua tháng 12.2025 nhưng từ đó đến nay vẫn bị neo lại ở Lầu Năm Góc vì lý do vướng mắc thủ tục hành chính. Dù sau đó Lầu Năm Góc hứa hẹn sẽ trình kế hoạch chi tiêu lên Thượng viện vào ngày 15.5, các thượng nghị sĩ cho hay hiện vẫn chưa nhận được thông tin chi tiết về cách phân bổ khoản tiền này.

Trong bối cảnh Mỹ giảm mạnh viện trợ cho Ukraine kể từ đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump, Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành nguồn cung chủ lực về hỗ trợ tài chính và nhân đạo cho Kyiv. Còn viện trợ quân sự chủ yếu đến từ nhóm nhỏ gồm 6 - 7 nước.

Trước tình hình trên, Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 22.5 một lần nữa nhấn mạnh sự ủng hộ đối với Ukraine và cho hay ông hy vọng việc hỗ trợ quân sự cho Kyiv được phân bổ đồng đều hơn nữa trong các thành viên của khối.

Cùng ngày, trong thư gửi cho các lãnh đạo EU, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc Đức đề xuất cấp quy chế "thành viên liên kết" của EU cho Kyiv là điều "không công bằng". Lý do là Ukraine sẽ bị đẩy vào tình thế thiếu tiếng nói trong liên minh vì không có quyền biểu quyết.

Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề cập khả năng cấp tư cách "thành viên liên kết" cho Ukraine như là một bước đệm trước khi chuyển sang thành viên đầy đủ. Bản thân ông Merz cho rằng cách tiếp cận này có thể giúp thúc đẩy tiến trình hòa đàm cho phép chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.