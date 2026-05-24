Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Viện trợ quân sự cho Ukraine tiếp tục gặp trở ngại

H.G
H.G
24/05/2026 05:00 GMT+7

AP hôm qua (23.5) đưa tin một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ gửi thư thúc giục Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hãy nhanh chóng giải ngân gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD đã được phê chuẩn trước đó cho Ukraine.

Gói viện trợ này đã được Quốc hội Mỹ thông qua tháng 12.2025 nhưng từ đó đến nay vẫn bị neo lại ở Lầu Năm Góc vì lý do vướng mắc thủ tục hành chính. Dù sau đó Lầu Năm Góc hứa hẹn sẽ trình kế hoạch chi tiêu lên Thượng viện vào ngày 15.5, các thượng nghị sĩ cho hay hiện vẫn chưa nhận được thông tin chi tiết về cách phân bổ khoản tiền này.

Viện trợ quân sự cho Ukraine tiếp tục gặp trở ngại - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine trong một lần nã pháo về phía Nga ở tiền tuyến

ẢNH: REUTERS

Trong bối cảnh Mỹ giảm mạnh viện trợ cho Ukraine kể từ đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump, Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành nguồn cung chủ lực về hỗ trợ tài chính và nhân đạo cho Kyiv. Còn viện trợ quân sự chủ yếu đến từ nhóm nhỏ gồm 6 - 7 nước. 

Trước tình hình trên, Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 22.5 một lần nữa nhấn mạnh sự ủng hộ đối với Ukraine và cho hay ông hy vọng việc hỗ trợ quân sự cho Kyiv được phân bổ đồng đều hơn nữa trong các thành viên của khối.

Cùng ngày, trong thư gửi cho các lãnh đạo EU, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc Đức đề xuất cấp quy chế "thành viên liên kết" của EU cho Kyiv là điều "không công bằng". Lý do là Ukraine sẽ bị đẩy vào tình thế thiếu tiếng nói trong liên minh vì không có quyền biểu quyết. 

Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề cập khả năng cấp tư cách "thành viên liên kết" cho Ukraine như là một bước đệm trước khi chuyển sang thành viên đầy đủ. Bản thân ông Merz cho rằng cách tiếp cận này có thể giúp thúc đẩy tiến trình hòa đàm cho phép chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Đài Loan thiệt hại kép vì xung đột Iran

Tin liên quan

Tình báo Ukraine cáo buộc Nga tấn công bằng tên lửa chứa uranium nghèo

Tình báo Ukraine cáo buộc Nga tấn công bằng tên lửa chứa uranium nghèo

Cơ quan An ninh Ukraine cho biết các tên lửa của Nga trang bị đầu đạn chứa uranium nghèo đã được phát hiện từ một tên lửa không đối không R-60 chưa phát nổ, được gắn trên một máy bay không người lái Geran-2.

Chiến sự Ukraine ngày 1.548: Loạt nhà máy lọc dầu Nga bị tấn công, Moscow trấn an

Chiến sự Ukraine ngày 1.549: Xung đột chết người, Ukraine mua thiết bị tên lửa Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE Quốc hội Mỹ NATO thủ tướng đức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận